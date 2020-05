Ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, confirmat cu COVID-19

Coronavirusul a ajuns și la Guvern. Ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus.

Totodată, Pavel Voicu, a declarat că este autoizolat la domiciliu, iar starea de sănătate este satisfăcătoare.

Telefonat de Publika.TV, consilierul premierului, Vitalie Dragancea a comunicat că miniştrii nu vor fi testaţi la coronavirus întrucât în ultima luna, toate şedinţele Guvernului s-au desfăşurat online.

Dragancea a precizat că urmează a fi identificate toate persoanele care au intrat în contact cu Pavel Voicu şi acestea vor fi testate, itar estele vor fi făcute la Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică.

"Pentru a preveni apariția unor informații eronate în mass-media vreau să confirm faptul că, în urma procedurii de testare la infecția cu virusul de tip nou, ieri am fost confirmat pozitiv cu o formă ușoară de COVID-19.



Nu a fost necesară spitalizarea mea, iar la moment sunt în autoizolare la domiciliu, starea sănătății este satisfăcătoare.



Dau asigurări că acest fapt nu influiențează sub nici o formă activitățile MInisterului pe care îl conduc, toate procesele sunt sub control, iar de fiecare domeniu în parte responsabili de gestionare sunt Secretarii de stat și șefii de arme.



Cu toate măsurile de protecție, totuși fiind antrenați zilnic în activități de prevenire a răspândirii virusului, nimeni din noi nu este asigurat că nu va fi infectat.



Aveți grijă de sănătatea Dumneavoastră și chiar dacă unele restricții au fost anulate, continuați să respectați recomandările autorităților", a spus ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu.