Ministerul Sănătăţii nu are nicio reacţie referitor la scandalul de la Centrul de Transfuzie a Sângelui. Ce spun reprezentanţii despre acest caz

La patru zile de la declanşarea scandalului de la Centrul de Transfuzie a Sângelui, Ministerul Sănătăţii, instituţie în subordinea căruia se află, nu are nicio reacţie oficială. Secretarii de stat Igor Curov şi Denis Cernelea strâng din umeri şi spun că lasă acest caz la discreţia anchetatorilor. Mai mult, după arestarea directorului CRTS instituţia este condusă de unul dintre adjuncţi. Am încercat să obţinem un comentariu privind reţinerea Svetlanei Cebotari de la secretarul de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, Igor Curov, însă acesta a ezitat să ia o poziţie.''Pe marginea acestui caz nu am comentarii, deoarece ....- Dumneaei va fi suspendată din funcţie?Până când funcţia o deţine vicedirectorul din instituţiei pentru executarea atribuţiilor de director până când vom avea claritate cu organele de drept. După aceasta vom lua o decizie.''Şi Denis Cernelea susţine că nu are detalii despre cele întâmplate la Centrul de Transfuzie a Sângelui.'' Nu vă pot spune detalii, colegii din cadrul ministerului conlucrează cu ancheta. Cu detalii vor veni instituţiile cuvenite. ''Am întrebat şi consilierul prezidenţial pe domeniul sănătăţii despre percheziţiile în dosarul afacerilor cu sânge şi teste false, dar Ala Nemerenco nu ne-a putut spune prea multe, motivând că nu are informaţii despre acest caz.''Nu contează că a fost dumneaei ministră cu atât mai mult că a fost ministră. Nu am intrat în detalii. Am fost în teritoriu şi vreau să mă informez. Eu cred că Ministerul Sănătăţii să întrebaţi, deoarece ei gestionează. Președenția nu are aceste atribuţii şi nu pot să comentez.''Directorul Centrului de Transfuzie a Sângelui, Svetlana Cebotari, se află de miercuri în arest preventiv pentru 30 de zile la Penitenciarul numărul 13 din Capitală. Juristul acesteia și directorul adjunct de la Agenția Achiziții Publice, Ghenadie Grib, vor sta în arest la domiciliu. Ei sunt bănuiți de abuz în serviciu şi trucarea unor licitații privind transfuzia sângelui. Toţi pledează nevinovaţi. Aceştia riscă 117 500 de lei amendă sau până la șapte ani de închisoare cu privarea dreptului de a ocupa funcții publice pe o perioadă de până la 10 ani.