Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și-a desemnat câștigătorii Programului de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2018

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a desemnat trei organizații nonguvernamentale câștigătoare a Programului de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2018, care s-a desfășurat în perioada 3 martie până la 21 mai curent.



La concurs au participat 10 organizații nonguvernamentale, care implementează proiecte şi iniţiative cu impact asupra promovării politicii din domeniul îmbătrânirii active la nivel naţional şi regional. Organizațiile au prezentat la concurs proiecte, care au avut drept scop promovarea îmbătrânirii active prin integrarea vârstnicilor în societate, diversificarea și extinderea serviciilor sociale pentru aceștia, îmbunătățirea calității vieții și asigurarea unei existențe decente pentru persoanele vârstnice.



În urma examinării și evaluării dosarelor, conform punctajului acumulat după grila de evaluare a Regulamentului Concursului, Comisia de examinare a decis acordarea granturilor următoarelor Asociații Obștești:



1. AO „Adulții”, sat. Bulboaca, rn. Anenii Noi, care își propune să creeze un club al fermierilor pensionari și un cerc de meșteșugărit pentru persoanele vârstnice, cu scopul de a fi instruiți în vederea obținerii unor venituri suplimentare din producția agricolă și obiectele meșteșugărite. De asemenea, ansamblul folcloric „Bulboceanca”, la care participă în număr mare persoanele vârstnice, urmează să fie dotat cu un acordeon;



2. AO „Interacțiune”, or. Tiraspol, care va stabili parteneriate și va realiza un schimb de experiență cu organizațiile ce desfășoară activități cu persoanele vârstnice din raioanele Edineț, Râbnița și Tiraspol, în scopul consolidării capacităților persoanelor în vârstă de a participa activ în procesul decizional și creării unui mediu favorabil pentru îmbătrânire activă și decentă;



3. AO „Pro Asistență și Dezvoltare Comunitară”, com. Ciolacu Nou, rn. Fălești, și-a propus să realizeze schimburi de experiență și bune practici între Cluburile de Seniori, create de AO, să creeze un nou Club al Seniorilor în or. Fălești și să organizeze activități de informare a vârstnicilor privind modul sănătos de viață și de orientare antreprenorială pentru vârstnici.



Amintim că, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a lansat Programul de Granturi mici, dedicat susţinerii şi promovării îmbătrânirii active în Republica Moldova, în luna martie curent. Durata implementării proiectelor este de 7 luni, iar suma totală oferită este de 100.000 lei, acordată din bugetul de stat.