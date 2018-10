Ministerul Sănătăţii îndeamnă femeile să meargă la examene mamografice oferite gratuit

15 minute îţi pot salva viaţa. Cu acest mesaj vine Ministerul Sănătăţii către toate femeile pe care le îndeamnă să meargă la examene mamografice oferite gratuit chiar în localitatea lor. Procedura medicală este recomandată, în special, moldovencelor cu vârste cuprinse între 40 şi 65 de ani. Screeningul pentru cancerul la sân face parte din campania "Un doctor pentru tine", lansată de Guvern.

În această dimineaţă, cabinetul mobil a ajuns la un combinat de panificaţie din Capitală, dat fiind faptul că acolo muncesc peste o mie de femei.



"De 40 de ani de când trăiesc, niciodată nu am folosit mamografia. Foarte bine, pentru că noi uneori nici nu avem timp", a spus o femeie.



"Niciodată cu părere de rău. Ne bucurăm că au venit, că au găsit timp să ne facem investigaţie", a spus o altă femeie.



De astfel de investigaţii medicale au beneficiat şi femeile din raionul Străşeni. Victoria Calancea are 62 de ani şi locuieşte în satul Tătărești. Femeia spune că a făcut pentru prima dată screening mamar acum 20 de ani.



"Este binevenit că azi putem la serviciu, la locul de trai putem să facem o examinare repetată fiindcă neajunsul de timp pur şi simplu nu-ţi permite toată vremea să ai grijă de sănătatea să ţi-o verifici. E fără plată şi e un beneficiu", a spus Victoria Calancea, locuitoarea satului Tătăreşti, raionul Străşeni.



"Timp de 65 de ani, prima data am fost la aşa consultaţie şi e bine, m-am simţit bine nu a fost dureros, foarte bine", a spus o femeie.



În următoarea perioadă, doctorii de la Institutul Oncologic vor merge în localităţile din raioanele Leova, Rezina, Şoldăneşti, Cantemir, Nisporeni şi municipiul Chişinău. Specialiştii spun că întreaga procedură durează până la 15 minute.



"Informaţia se stochează şi sunt transmise la medicii imagişti, medicii radiologi de la noi din instituţie vor fi citite şi rezultatele trimise instituţiei, întreprinderii înapoi", a spus Veronica Ciobanu, vice-directorul Institutului Oncologic.



"Toate femeile trebuie să fie responsabile pentru sănătatea lor proprie, nimeni nu va veni să le ia din spate să le aducă de mânuţa pentru orice investigaţie", a spus Lidia Calancea, medic de familie.



Anual, peste 1000 de femei în Moldova sunt diagnosticate cu cancer la sân, iar aproape 10 la sută pierd lupta cu boala chiar din primul an.