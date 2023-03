Ministerul Mediului: Zăcământul din Văleni, raionul Cahul, trebuie să fie proprietate a statului

Zăcământul din Văleni, raionul Cahul, trebuie să fie proprietate a statului. De această părere este

Ministerul Mediului care susţine că contractul de concesiune al companiei"Valiexchimp", firmă ce a utilizat ţiţeiul, a expirat, iar însăşi compania se află în procedură de insolvabilitate. În pofida acestui fapt, extragerile de petrol continuă şi în prezent. Declaraţiile au fost făcute de secretarul de stat al Ministerului Mediului, Grigore Stratulat, care a precizat că subiectul este documentat de o comisie guvernamentală, iar datele colectate vor fi prezentate în plenul Parlamentului, la începutul lunii mai. L-am întrebat pe administratorul procesului de insolvabilitate al companiei "Valiexchimp", Veaceslav Timotin, cum este posibil ca extragerile de petrol să continue, însă acesta nu a răspuns la întrebările noastre.

Secretarul de stat al Ministerul Mediului, Grigore Stratulat, susţine că extragerile de petrol sunt efectuate în continuare de către compania care este în proces de insolvabilitate.

"Din informaţia pe care o deţin, este vorba despre "Valiexchimp", care este în procedura de faliment şi este administrată de un administrator, care într-un fel gestionează procedura faliment şi gestionează activitatea acestei înreprinderi. Este o comisie la nivel de Guvern care examinează acest contract de concesiune şi în timp util va veni cu propuneri cum acest zăcământ va fi gestionat în continuare", a spus Grigore Stratulat.

Oficialul susţine că aceasta activitate a companiei este una ilegală: "Din câte cunosc a fost retras dreptul pentru folosirea sectorului de subsol. Şi într-un fel nu ar avea drept să retragă aceste resurse. - Dar vreau să precizez, Ministerul nu are nicio informaţie că în locul "Valiexchimp" a venit o altă companie? - Am fost şi noi informaţi din sursele media".

Administratorul procesului de insolvabilitate a companiei "Valiexchimp", Veaceslav Timotin, ne-a promis să revină cu un comentariu la acest subiect. I-am expediat întrebările pe poşta electronică încă în data de 19 martie, însă nici până acum nu am primit vreun răspuns, deşi de câteva ori am revenit cu apeluri telefonice. Mai exact am întrebat, cât de legal și în baza căror documente compania continuă extragerea petrolului, cine acumulează venituri.

În condiţiile în care recent "Ziarul de Gardă" a scris că în realitate întreg procesul de extragere a petrolului ar fi gestionat prin intermediul companiei "Bio Fertiland" SRL, l-am contactat pe cel care administrează aceasta firmă. Este vorba despre Tudor Gorea, vicepreședinte al Comitetului Național Olimpic și Sportiv și președinte al Federației Naționale Oriental Kickboxing. Acesta însă neagă informaţiile publicate şi susţine că doar a avut relaţii comerciale cu "Valiexchimp", având compania specializată în comerţ cu ridicare.

"E o minciună totală, nu am preluat, e o minciună totală. Cum să preiei? Vă daţi seamă, dacă ei au un contact de concesiune? Eu nu am nicio tangenţă cu extragere, absolut. Nu am participat la nicio licitaţie trucată. Sunt nişte aberaţii. Ce ţine de "Sindbad" - eu nu o cunosc. Compania mea, la ora actuală, are dreptul să comercializeze orice, ceea ce este legal în bussines. Tot ce cumpăr şi vând - am tot dreptul. Fiecare minciună ieşită în spaţiul public, o să fiu nevoit să atac în judecată", a spus Tudor Gorea.

Anterior, subiectul a fost investigat de o comisie de anchetă creată în cadrul Parlamentului. Potrivit raportului acesteia, prezentat în vara anului trecut, suma prejudiciului cauzat statului în urma activităţii ilegale a companiei falimentare a fost stabilită doar estimativ şi ajunge la 100 de milioane de lei. Ilegalităţile comise în cadrul extragerii petrolului în satul Văleni sunt documentate în cadrul cauzei penale pornite pe articolului "Delapidare a averii străine".