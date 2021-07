Ministerul Mediului a elaborat un proiect care prevede reciclarea sau reutilizarea anvelopelor uzate

Doar 40 la sută dintre anvelopele uzate sunt reciclate sau reutilizate, iar restul ajung să fie depozitate în locuri ilegale. Ministerul Mediului a elaborat un proiect care ar urma să reglementeze acest lucru. Importatorii de cauciuri ar putea fi obligaţi să înregistreze fiecare unitate într-o bază de date. În caz contrar, agenţii economici riscă amenzi.Potrivit datelor, doar pe parcursul anului trecut, în ţara noastră au fost importate peste un milion de anvelope, iar numărul acestora creşte de la an la an. Potrivit regulamentului elaborat, ar urma să fie create platforme de depozitare."Pe lângă faptul că avem obligaţii internaţionale şi responsabilitatea socială de a îmbunătăţi mediul ambiant, aceste surse trebuie privite şi ca un potenţial economic, e vorba de reutilizare şi reciclare. "Experţii bat alarma şi spun că aceste deșeuri sunt periculoase."În timpul arderii, cauciucurile elimină 28 de substanţe chimice periculoase, dintre care 8 sunt substanţe cancerigene. De exemplu, o anvelopă uzată se descompune în 600 de ani, elimină substanţe periculoase în atmosferă, sol şi apă. "Nici vulcanizările nu vor avea voie să depoziteze anvelopele uzate. Administratorii acestora vor trebui să prezinte dovada faptului că le colectează." Asta ar fi bine pentru noi. Deseori ne ciocnim cu aşa cazuri când vin oamenii şi ne aduc cauciucurile, noi nu ştim ce să facem cu ele, le luăm şi deja chemăm pe altcineva să le ia de aici. Dar în mare parte, încercăm să nu le luăm. ""Eu n-am văzut oamenii să arunce anvelopele, dar ar fi o idee bună să avem unde le depozita. Ar trebui să avem ceva fabrici, uzine pentru reutilizarea lor. "Între timp, unii şoferi recunosc faptul că aruncă anvelopele de care nu mai au nevoie." Dar ce să facem cu ele, le aruncăm! Or iaca venim aici, ni le schimbă, iar pe cele vechi le lăsăm tot aici. ""Eu niciodată nu le arunc, le duc la mama la ţară şi face vazoane pentru flori. "În Chişinău, există chiar o companie care a găsit o metodă bună de a reutiliza cazuciucurile uzate.În Republica Moldova, arderea şi incinerarea cauciucurilor este interzisă prin lege. Amenda este de până la şase mii de lei.