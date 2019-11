Ministerul Justiţiei, chemat în judecată de un pretendent pentru funcția de procuror general

Un pretendent pentru funcția de procuror general, Eduard Bulat, cheamă în judecată Ministerul Justiţiei şi solicită anularea hotărârii prin care a fost creată comisia de preselecție a candidaților la funcția de procuror general și a rezultatelor activității acesteia. Eduard Bulat care, în prezent, este adjunctul procurorului general interimar consideră activitatea comisiei drept ilegală, netransparentă şi invocă conflicte de interese.

"A fost o solicitare pentru a suspenda concursul, deoarece am considerat că a fost afectat de mai multe vicii, erori care au fost admise, inclusiv că acest concurs a fost desfăşurat cu încălcarea regimului juridic al conflictului de interese. Vorbim de doamna Raisa Botezatu, de fapt, dumneaei personal a recunoscut în şedinţă că ar avea un anumit conflict de interese faţă de Gribincea Vladislav, unul dintre participanţi", a declarat Eduard Bulat, fost pretendent pentru funcţia de procuror general.



Mai exact, procurorul Eduard Bulat se referă la faptul că Vladislav Gribincea, cel care a fost inclus pe lista celor patru candidaţi propuşi Consiliului Superior al Procurorilor pentru funcţia de procuror general, şi Raisa Botezatu sunt colegi de serviciu. Cei doi activează la Centrul de Resurse Juridice, condus de Gribincea. Chiar dacă Raisa Botezatu nu a participat la aprecierea lui Vladislav Gribincea, Eduard Bulat spune că aceasta a acordat note celorlalți participanți la concurs și că planează suspiciunea că i-ar fi subapreciat pe ceilalți concurenţi.

De cealaltă parte, candidatul pentru funcţia de procuror general, Vladislav Gribincea, susţine că, din start, a sesizat membrii comisiei despre conflictele de interese în care era implicat.



"Eu am declarat acest conflict de interese din start. Uitaţi-vă la interviu şi doamna Botezatu a ieşit din sală din acest motiv. Şi doamna Botezatu a declarat acest lucru chiar înainte de interviu, în faţa comisiei chiar până să declare acest lucru", a menționat Vladislav Gribincea, candidat la funcţia de procuror general.



Iar fostul ministru al Justiţiei, Olesea Stamate, susţine că fiecare participant are dreptul de a merge în instanţă, dacă îl nemulţumeşte ceva.



"Fiecare cetăţean are dreptul să îşi exercite, să îşi protejeze drepturile care consideră că au fost lezate, în instanţa de judecată. Din câte cunosc nu doar domnul Bulat a depus o cerere de chemare în judecată, ci au mai depus doi candidaţi care nu au fost admişi la etapa interviului", a declarat Olesea Stamate, ex-ministru al Justiţiei.



În lista scurtă a candidaţilor pentru funcţia de procuror general, care a fost transmisă Consiliului Superior al Procurorilor, se regăsesc juristul Vladislav Gribincea, procurorii Veaceslav Soltan şi Alexandr Stoianoglo, dar şi ofiţerul CNA Oleg Crâşmaru. Lista a fost expediată acum o săptămână la CSP de noul ministrul al Justiţiei, Fadei Nagacevschi. Asta în pofida faptului că predecesorul său, Olesea Stamate, a anulat rezultatele concursului de selectare a aspiranţilor pe motiv că un membru al comisiei de selectare a apreciat incorect un candidat.