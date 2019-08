Ministerul Finanţelor vrea să majoreze de 2,5 ori taxa plătită de moldoveni la vânzarea locuinţelor. Modificările la Codul Fiscal urmează să intre în vigoare din 1 ianuarie 2020, după ce vor fi adoptate de Parlament. Astfel, dacă în trecut aţi cumpărat un apartament cu 400 de mii de lei, iar acum îl vindeți cu 500 de mii, statul impozitează doar 20 de procente din diferenţa de preţ, care în acest caz este de o sută de mii. Astfel, la o taxă de 12 la sută, va trebui să achitaţi 2400 de lei.

Însă, din întâi ianuarie, statul vrea să impoziteze nu 20 la sută din diferenţa dintre preţul de vânzare şi cumpărare, ci tocmai 50 de procente. Respectiv, la un profit de 100 de mii de lei va trebui să achitaţi statutului 6000 de lei.



"În ceea ce priveşte creşterea impozitarea creşterii de capital pentru persoanele fizice am revenit la cota care a existat înainte de octombrie 2018 şi anume de cota de 50 de procente. Pentru că este normal ca creşterea de capital să fie impozitată. În toată lumea este impozitată pe deplin. Acestea sunt nişte măsuri fiscale care au fost menite să aducă stabilitate bugetară pentru a acoperi creșterile pentru salarizare", a spus ministrul Finanţelor, Natalia Gavriliţa.



Moldovenii care îşi înregistrează tranzacţiile la Oficiul Cadastral Chişinău, au rămas surprinşi de intenţia ministrului finanțelor.



"Omul dacă o cumpărat şi o vinde mai scump, are tot dreptul, vrea să îşi scoată ceva, euro creşte, dolarul tot. De ce să plătească impozite mai mari, de ce atâta. Mi se par nişte impozite prea mari. "



"Poate în cazul imobilelor foarte mari, pe care le deţin miliardarii, ar trebui să fie aşa impozit. Dar dacă vreau să îmi vând o cameră mică şi amărâtă, atunci nu este normal. Trebuie să fie o selecţie, să vezi care şi ce are, ce fel de locuinţă, cât de mare şi scumpă este şi abia după asta să iei o decizie, dar nu aşa."



"Nu mi se pare corect. Este o diferenţă foarte mare, s-a majorat prea mult."



Nu doar taxa pentru tranzacţiile imobiliare urmează să fie majorată din întâi ianuarie 2020. Guvernarea vrea să dubleze TVA-ul pentru hoteluri, restaurante şi cafenele, să impoziteze tichetele de masă şi să anuleze scutirile personale pentru moldovenii cu salarii mari. Fosta guvernare, precum şi mai mulţi oameni de afaceri, au criticat intenţia de creştere a poverii fiscale, fiind convinşi că acest lucru nu va duce la încasări suplimentare la buget.