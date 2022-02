Ministerul Finanțelor a deschis un cont pentru donații în susținerea poporului ucrainean. Și Primăria Capitalei a deschis conturi bancare

Agenții economici și persoanele fizice pot face donații pentru a sprijini poporul ucrainean. Donațiile pot fi făcute prin intermediul unui cont special deschis de Ministerul Finantelor, se arată într-un comunicat al instituției. Transferurile pot fi făcute în lei moldovenești, precum și în dolari americani sau euro.

Rechizitele bancare pentru efectuarea donațiilor:

În lei moldoveneşti

Beneficiar: Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat

IBAN: MD69TRPAAA144111A01344QI

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat

Codul băncii: TREZMD2X

Destinaţia plăţii: asistență umanitară cetățenilor Ucrainei

În dolari SUA (USD) Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat

IBAN: MD07NBPAAP144121A01344QI

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Banca Natională a Moldovei

SWIFT: NBMDMD2X

Contul corespondent al BNM: Federal Rezerve Bank of New York, NY, SWIFT: FRNYUS33, account no. 021087125

Destinaţia plăţii: asistență umanitară cetățenilor Ucrainei

În EURO (EUR) Beneficiar: Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat

IBAN: MD14NBPBBP144121A01344QI

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Banca Națională a Moldovei

SWIFT: NBMDMD2X

Contul corespondent al BNM: De Nederlandsche Bank N. V., Amsterdam, SWIFT: FLORNL2A, IBAN NL90FLOR0600126226

Destinaţia plăţii: asistență umanitară cetățenilor Ucrainei

Și Primăria Chișinău a deschis conturi bancare pentru a ajuta refugiații. Mai jos vedeți rechizitele bancare.

1. În lei moldovenești Beneficiar: MF TR Centru Chișinău Primăria municipiului Chișinău Cod IBAN: MD88TRPDAK144114B07229AC Codul fiscal al beneficiarului: 1007601009484 Banca beneficiarului: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat SWIFT BIC: TREZMD2X Codul băncii: 226614 Adresa băncii: mun. Chișinău, str. Pușkin 44 Destinația plății: Donații pentru refugiații din Ucraina

2. În dolari SUA Țara: Republica Moldoba Beneficiar: MF TR Centru Chisinau Primăria municipiului Chișinău Cod IBAN: MD45AGPJAA144124B07229AC Codul fiscal al beneficiarului: 1007601009484 Banca Beneficiarului: BC MoldovaAgroindbank SA SWIFT BIC: AGRNMD2X710 Contul bancar: 22662693238 Adresa băncii: mun. Chișinău, str. Miron Costin 9 Destinația plății: Donații pentru refugiații din Ucraina

3. În EURO Țara: Republica Moldoba Beneficiar: MF TR Centru Chisinau Primăria municipiului Chișinău Cod IBAN: MD67AGPKAB144124B07229AC Banca Beneficiarului: BC MoldovaAgroindbank SA SWIFT BIC: AGRNMD2X710 Contul bancar: 22662693249 Adresa băncii: mun. Chișinău, str. Miron Costin 9 Destinația plății: Donații pentru refugiații din Ucraina