Ministerul Educaţiei: Zeci de mii de elevi se confruntă cu dificultăți în procesul de studii de la distanță

Circa 180 de mii de elevi din Moldova învaţă de la distanţă. Potrivit Ministerului Educaţiei, aceştia reprezintă mai mult de jumătate din numărul total al şcolarilor, iar aproximativ 16 mii dintre ei întâmpină dificultăți, precum lipsa calculatoarelor, a conexiunii la internet sau chiar a energiei electice.Familia Russu din satul Glinjeni, raionul Făleşti, are 12 copii, dintre care 9 sub tutelă. De când s-a trecut la educaţia online, cei şase elevi din casă sunt nevoiţi să împartă un singur computer.Învăţământul de la distanţă este un adevărat calvar pentru copii, care aşteaptă cu nerăbdare să revină la şcoală.Directorul adjunct al Gimnaziului din localitate susţine că încearcă să ajute copiii care nu au tehnică de calcul.Totuşi, utilizarea tabletelor este permisă doar în incinta şcolii. În ajutorul familiei a venit Asociaţia "Ajutăm împreună", care le-a donat un computer."Nu toți părinții au posibilitatea să le cumpere copiilor computere pentru a putea studia. Iată de ce am decis să ajutăm această familie, și multe altele, cu tehnică de calcul, astfel încât copiii să poată învăța de la distanţă."Ministerul Educaţiei susţine că elevii care nu au dispozitivele necesare pentru educaţia online, vor putea recupera orele atunci când vor reveni la şcoală.Deocamdată, nu se ştie când şcolile vor fi redeschise. Potrivit deciziei Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, autorităţile locale decid cum se desfăşoară procesul de învăţământ.