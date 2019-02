Ministerul Economiei negociază majorarea cotelor de export în UE pentru prunele şi strugurii autohtoni, după ce al doilea an consecutiv au fost realizate integral, iar solicitări sunt tot mai multe.

În 2018, ţara noastră a livrat peste 80 de mii de tone de struguri şi peste 14 mii de tone de prune. Cantităţile mari obţinute anul trecut au scos la iveală problema infrastructurii post-recoltare slab dezvoltată. Subiectul a fost discutat la adunarea generală a Asociaţiei Producătorilor de Fructe.

"Îmbunătăţind infrastructura post recoltare, eu vorbesc de depozite, case de ambalare, camere de pre-răcire sau răcire forţată a producţiei, mai ales a celor sâmburoase, noi am putea să ieşim pe pieţe noi", a spus preşedintele Asociaţia Producătorilor de Fructe, Vitalie Goroncioi.



Ion Ionaș din satul Costești raionul Ialoveni a exportat anul trecut în România aproximativ o mie de tone de prune.



"Ne gândim să mai facem un depozit frigorific în câmp pentru o pre-răcire rapidă, ca să putem păstra prunele pentru o perioadă mai îndelungată. Când ai toată infrastructura este mult mai bine, mult mai uşor, chiar şi cu liniile de sortare", a spus producătorul de fructe, Ion Ionaş.



Diana Vlasiuc din raionul Anenii Noi are o livadă de 180 de hectare, în principal creşte prune. Antreprenoarea spune că vrea să investească în construcţia unui depozit de tip frigider şi a unei uscătorii.



"Noi înţelegem că în momentul în care vindem producţia din câmp are un preţ şi în momentul în care avem o infrastructură post recoltare şi ne permitem să păstrăm capacităţile pentru o anumită perioadă este alt preţ", a spus antreprenoarea raionului Anenii Noi, Diana Vlasiuc.



Potrivit datelor AIPA, din cele peste 7500 de cereri de subvenționare depuse anul trecut, 30 la sută au fost solicitări pentru dezvoltarea infrastructurii post-recoltare.



Secretarul general de stat de la Ministerul Agriculturi, Iurie Ușurelu, a punctat că şi orientarea spre diferite pieţe trebuie să devină o prioritate a agricultorilor.



"Producţia se cumpără cu ochiul şi cu mintea. Eforturi în dezvoltarea piețelor de desfacere, fiindcă în rest cu aportul asociaţiei vom dezvolta capacităţile de păstrare, pregătire şi export", a spus secretarul general de stat la Ministerul Agriculturii, Iurie Uşurelu.



Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe din ţară numără în prezent peste 170 de membri. Doar 50 la sută dintre ei dispun de condiţii de păstrare a producţiei.