Miniatura unei biserici vechi, de peste 200 de ani, a fost inaugurată în centrul Capitalei chiar pe locul altarului vechiului lăcaş sfânt. Monumentul are o înălțime de patru metri, este lucrat în piatră și bronz și cântăreşte cinci tone. Sculptura este lângă vechiul sediu al Procuraturii Generale, acolo unde cândva a fost Biserica "Sfântului Proroc Ilie". Edificarea acesteia a durat doi ani, iar toate materialele au fost cumpărate din donaţii.



Monumentul are două basoreliefuri din bronz pe care a fost sculptat chipul heraldistului Pavel Gore, înhumat în curtea bisericii, și numele preoților care au slujit în decursul ultimilor 200 de ani în acest lăcaș de cult.



"Ţinem încă şi încă odată, tuturor susţinătorilor să mulţumim pentru acest gest frumos care l-au făcut în amintirea acestui monument, adică în cinstea acestei biserici cu hramul în cinstea Sfântului Proroc Ilie", a spus mitropolitul Moldovei, ÎPS Vladimir.



Inițiatorii proiectului spun că realizarea monumentului a fost posibilă datorită unor donaţii.



"Monumentul a fost ridicat din donaţii, bronzul a fost donat de un sculptor de la Chişinău, Veaceslav Jiglițichi, iar piatra a fost donată de un sculptor din România. De la jumătate în sus, este biserica în miniatură, au fost respectate în proporţie de 95 la sută toate detaliile vechii biserici", a spus autorul proiectului, Iulian Rusanovschi.



Schița monumentului a fost proiectată de arhitectul Mihail Andrieș.



"Am preluat, practic, în miniatură turnul clopotniței, cumva am atras altarul spre turn, ca să o pot încadra pe un postament", a spus arhitectul, Mihail Andrieş.



Piatra a fost sculptată de meșterul popular Andrei Răileanu din comuna Șoimeni, județul Cluj Napoca, iar bronzul a fost lucrat de sculptorul Veaceslav Jiglițichi din Chișinău.



"Totul a fost făcut cu plăcere, alături de o echipă bună şi munca a mers uşor", a spus sculptorul, Veaceslav Jigliţchi



Cei prezenţi la inaugurare spun că nu știu prea multe despre fosta biserică.



"Noi, cu părere de rău, nu am ştiut despre acest loc, că aici anume a fost biserica. Cu plăcere am venit, astăzi, aici ca să ascult şi să aflu mai multe despre tot ce a fost cândva."



"Eram mică, aveam şapte, opt ani, veneam la biserica asta. Mai la vale era o piaţă. Era frumos, era interesant."



"Am citit, am auzit doar despre faptul că aici a fost o biserică cândva."



Biserica Sfântului Ilie avea formă de corabie, tipică vechilor biserici din secolul al XVII-lea.