Minciuni și scadal în plină campanie electorală. Asistenta socială din Sireți NU A FOST DEMISĂ din funcție

Premierul Pavel Filip, care este şi candidat pe circumscripţia uninominală cu numărul 20 din Străşeni, s-a pomenit în centrul unui scandal mediatic umflat artificial de opoziţie şi presa afiliată acesteia.

Asta după ce au apărut informaţii precum că o asistentă socială din satul Sireţi ar fi fost demisă, după ce a participat la o întâlnire cu Filip şi i-a adresat întrebări incomode. Ca să lămurească situaţia, candidatul PDM a mers personal să discute cu femeia.

În acelaşi timp, şeful interimar al Direcţiei Asistenţă Socială din Străşeni spune că femeia nu a fost demisă.

Într-o postare pe Facebook, Pavel Filip a menţionat că a aflat din presă despre faptul că asistenta socială Ana Pruteanu a fost demisă chiar a doua zi după ce a participat la o întâlnire electorală.

Pentru a clarifica situaţia, Filip a mers să se întâlnească cu ea. Candidatul PDM a declarat că a întâlnit o doamnă plină de energie, care munceşte cu dedicaţie.

Pavel Filip a mai spus că în ultima perioadă a aflat atâtea despre el de la televizor: ba că a bătut o femeie, ba că a dat afară pe cineva... Au mai rămas două săptămâni până la alegeri. Oare ce mai aflăm unii despre alții, s-a întrebat retoric premierul.

Echipa postului nostru de televiziune a discutat cu Ana Pruteanu la telefon. Femeia ne-a spus că va lucra în continuare în calitate de asistentă socială. Am încercat să aflăm ce s-a întâmplat de fapt de la şeful interimar al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Străşeni, Carolina Cobileanschi.

Ea ne-a explicat că Anei Pruteanu nu i s-a propus decât să îi fie modificat contractul de muncă, care a fost încheiat pentru o perioadă nedeterminată, şi înlocuit cu unul pentru o perioadă determinată.

Procedura îi vizează şi pe alţi şase asistenţi sociali din raion, care au ieşit la pensie. Carolina Cobileanschi neagă faptul că situaţia are tentă electorală.



"A fost o coincidenţă, pentru că nu am ştiut, nu am avut de unde cunoaşte că doamna a fost duminică la o întâlnire. Noi am anunţat-o să vină la direcţie, ca să se prezinte, ca să îi dau ordinul şi să îi explic procedura. I-am explicat că, iată, noi ne-am referit la codul cutare, care spune în felul următor", a spus şeful interimar al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Carolina Cobileanschi.



Deşi Ana Pruteanu spune că va munci în continuare în calitate de asistent social, opoziţia nu a ezitat să profite de pe urma acestei situaţii pentru a trage foloase electorale.

Secretarul general al PAS, Igor Grosu, care concurează la alegerile parlamentare atât pe lista naţională a blocului creat de binomul PAS-PPDA, cât şi pe circumscripţia 20 din Străşeni şi este contracandidatul democratului Pavel Filip susţine contrariul.



"Cazul nu e fals, doamna a refuzat şi oferta de a fi reangajată din simplul motiv că ştie la ce repercursiuni poate să se aştepte, supărând direcţia raională", a spus reprezentant al binomului PAS şi DA, Igor Grosu.



Şi primarul satului Sireţi, Pavel Rebeja, ne-a confirmat că Ana Pruteanu nu a fost demisă.



"Este la lucru, e aici, în birou, a fost la un seminar în Străşeni", a spus primarul satului Sireţi, raionul Străşeni, Pavel Rebeja.