Milsami Orhei s-a calificat în semifinalele Cupei Moldovei

Fără șanse la titlu, Milsami Orhei se concentrează pe Cupa Moldovei. “Vulturii roșii” au învins-o în deplasare pe Zimbru Chișinău cu 3-0 și s-au calificat în semifinalele competiției.Sergiu Istrati și Igor Lambarschi au marcat câte o dată în prima repriză.Mamadou Camara a înscris ultimul gol al partidei, în minutul 86. În semifinale, Milsami Orhei va da piept cu Sfântul Gheorghe Suruceni.“Înaintea meciului le-am cerut băieților să fie disciplinați și să se dăruiască în teren. Ne-a ieșit bine, am marcat goluri”, a declarat antrenorul echipei Milsami Orhei, Serghei Dubrovin.“Întotdeauna trebuie și un pic de noroc, ceea ce nu am avut. Probabil primele minute ne-au afectat și am pierdut puțin încrederea”, a menționat Michele Bon, antrenor Zimbru Chișinău.Într-o altă partidă, CSF Bălți a întâlnit-o pe Dinamo-Auto Tiraspol. Timpul regulamentar s-a încheiat nedecis, scor 1-1. Octavian Bulat a marcat pentru “automobiliști”, iar Emmanuel Alaribe a înscris pentru bălțeni. În prelungiri, echipele au marcat încă câte două goluri. La Dinamo-Auto, Marin Căruntu a reușit dubla, iar la gazde Welington Taira a înscris o dată, în timp ce Nikita Gubin a fost autorul unui autogol. S-a ajuns la penalty-uri, unde oaspeții au avut nervii mai tari și s-au impus cu 4-3. În careul de ași al Cupei Moldovei, Dinamo-Auto o va întâlni pe Sheriff. Ambele semifinale se vor juca pe 26 aprilie.