Milsami Orhei planifică să facă o figură frumoasă la Europa Conference League

Milsami Orhei se pregătește de revenirea în Cupele Europene. După ce în sezonul trecut nu a reușit să joace într-o competiție continentală intercluburi, în noua stagiune "vulturii roșii" vor să facă o figură frumoasă la Europa Conference League.În primul tur preliminar, a treia clasată a ediției precedente a Diviziei Naționale, va întâlni pe FK Sarajevo, vicecampioana Bosniei și Herțegovinei."Tot anul ne-am pregătit de cupele europene. Sper că o să pășim cu dreptul. Avem nevoie doar de victorie, ca să avem o șansă în deplasare. Echipele bosniece joacă foarte bine acasă.""Avem așteptări mari, deoarece primul meci este acasă. Vrem să mergem în Bosnia cu un rezultat pozitiv de acasă."”"Sigur că nu ar fi logic să ne propunem să obținem victoria în meciul din deplasare. Trebuie să ne străduim să clarificăm lucrurile acasă. "În această vară, Milsami a semnat câțiva jucători noi. Printre ei - atacantul Sergiu Istrati și fundașul Vadim Dijinari."Am întărit unele poziții cu jucători buni, cred eu. În principiu, am avut și până acum un lot echilibrat, dar am avut probleme pe anumite poziții, pe care am reușit să le înlăturăm."Meciul Milsami - FK Sarajevo se va disputa joi, pe stadionul Complexului Sportiv Raional Orhei. Partida va începe la ora 20:00.Returul este programat pentru 15 iulie, în capitala Bosniei și Herțegovinei.