Milsami Orhei este noua deținătoare a Cupei Moldovei (VIDEO)

Milsami Orhei este noua deținătoare a Cupei Moldovei. Echipa condusă de pe bancă de Veaceslav Rusnac a învins în finală cu scorul de 2-0 formația Zimbru Chișinău. La finalul celor 90 de minute scorul a fost egal, 0-0, iar soarta partidei s-a decis în prima repriză de prelungiri.

Eroul "vulturilor roșii" a fost mijlocașul Maxim Antoniuc, care a marcat ambele goluri.



"Sunt foarte fericit că am reușit astăzi să marchez două goluri și sunt fericit și mai mult pentru că astăzi este ziua fratelui meu și am reușit să-i fac un cadou lui și la tot Orheiul", a spus Maxim Antoniuc, mijlocaș FC Milsami.



"Am mai jucat în finală anul trecut cu Zaria Bălți, dar din păcate am pierdut. Anul acesta sunt foarte bucuros, nu pot să vă descriu sincer în cuvinte, dar e ceva foarte important pentru mine", a spus Vadim Raţa, mijlocaș FC Milsami.



"Un meci foarte dificil pentru noi. Am întâlnit o echipă extrem de organizată. Practic au controlat meciul în mare parte", a spus Ion Jardan, căpitan FC Zimbru.



Milsami a cucerit Cupa Moldovei pentru a doua oară. După meci jucătorii orheieni au sărbătorit cucerirea trofeului în vestiar.



"Cred că pe merit am luat cupa asta. Ne-am dorit-o foarte mult. Băieții au muncit până la urmă, au luptat, practic au făcut tot ce ne-am înțeles în teren. Au respectat tot ce se referă la tactică. Ca întotdeauna au pus osul la bătaie. Au rămas bărbați până la urmă, de asta au câștigat", a spus Veaceslav Rusnac, antrenor FC Milsami.



Zimbru Chișinău a ratat șansa de a se alinia la startul cupelor europene inter-cluburi. A patra reprezentantă a fotbalului moldovenesc în aceste competiții va fi Zaria Bălți.