Milsami Orhei a fost eliminată din din primul tur preliminar al Ligii Europei

Foto: publika.md

Milsami Orhei a fost eliminată din din primul tur preliminar al Ligii Europei de către vicecampioana României, FCSB Bucureşti. După ce au pierdut în prima manşă cu 0-2, orheienii au fost învinşi aseară şi în partida-retur disputată la Orhei. De această dată meciul s-a terminat cu scorul de 1-2.



Oaspeţii au înscris primul gol al partidei după doar 4 minute prin puştiul de 17 ani, Cristian Dumitru. La finalul primei reprize FCSB şi-a dublat avantajul prin Răzvan Oaidă.



Milsami a început tare repriza a doua. Căpitanul Vadim Bolohan a redus din handicap în minutul 47.



"Va rămâne în amintire. Orice fotbalist e fericit când marchează, dar e meritul întregii echipe. Sunt bucuros că am reuşit. Am jucat cu o echipă de nivel european. Cred că am jucat destul de bine atât în deplasare, cât şi acasă. Să avut mai mult noroc mai marcatm un gol sau chiar două", a spus căpitanul Milsami, Vadim Bolohan.



"O echipă muncitoare, care joacă pe contraatac. Îi ştiam, i-am studiat, dar nu ne-au surprins cu minic", a spus căpitanul FCSB, Florin Tănase.



În minutul 82, FCSB a rămas în inferioritate numerică, după ce Mihai Roman s-a accidentat, iar antrenorul Bogdan Andone efectuase toate cele trei schimbări.



Milsami a încercat să profite de superioritatea numerică şi a forţat egalarea, Internaţionalul moldovean Alexandru Antoniuc a ratat o ocazie uriaşă de a înscrie în minutul 85. După şutul acestuia balonul a nimerit bara.



"O echipă foarte bună. Pentru noi a fost un meci greu, însă acasă am demonstrată că putem şi noi să jucăm fotbal. Se putea şi mai mult. Am avut ocazii multe. Să le fructificat era şi mai bine, dar cred că pentru spectatori a fost un meci frumos", a spus căpitanul FCSB, Florin Tănase.



"Un meci foarte dificil în această seară. A fost un teren mai greu, dar important că am reuşit să ne calificăm", a spus fotbalistul FCSB, Florinel Coman.



Milsami Orhei se va pregăti în continuare de meciurile din Divizia Naţională, iar FCSB va juca în Turul 2 preliminar al Ligii Europei cu gruparea armeană Alaşkert Erevan.