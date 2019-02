Milsami Orhei a disputat prima partidă-test în acest intersezon. "Vulturii roşii" au fost învinşi de Speranţa Nisporeni, scor 1-2, într-un meci jucat la Chişinău. Discipolii lui Cristian Efros au deschis scorul la mijlocul primei reprize prin fundaşui Ovye Monday. Fotbalistul nigerian se află la "alb-albaştri" în probe.



"Nu ştiu dacă voi rămâne la Speranţa, să vedem cum se vor desfăşura lucrurile. Ştiu că echipa ar putea juca în Liga Europei. Este un bun motiv de a rămâne aici",a spus fundaşul, Ovye Monday.



Orheienii au restabilit egalitatea în minutul 55, când a marcat mijlocaşul Andrei Rusnac.



”Vulturii” s-au despărţit în această iarnă de fundaşul Andrei Novicov şi de atacanţii Oleg Andronic şi Alexander Butenko. Ei s-ar putea să se despartă şi de căpitanul Andrei Cojocari, contractul căruia a expirat.



Actualmente, la fosta campioană națională, se află în probe Artur Pătraş, Vadim Crîcimari şi Nicolae Nemerenco.

"A fost un meci binevenit pentru noi. De vreo trei luni nu am jucat niciun meci. Am început să ne antrenăm cam târziu. Ca pentru primul meci, sunt foarte mulţumit de prestaţia jucătorilor", a spus antrenorul FC Milsami, Veaceslav Rusnac.



Speranţa a dat lovitura pe finalul partidei, atunci când Ion Dragan a înscris un gol de toată frumuseţea.



"Am luat o decizie foarte rapid, pentru că alte variante nu am avut şi am şutat la fel ca la antrenamente. Mereu încerc astfel de execuţii", a spus mijlocaşul FC Speranţa, Ion Dragoman.



Cristian Efros, antrenorul Speranţei, a rămas mulţumit de prestaţia elevilor săi, însă a specificat că jucătorii săi încă nu sunt suficient de bine pregătiți din punct de vedere fizic.



"Orice victorie e de folos, e bine pentru moralul echipei, pentru dispoziţie, pentru mentalitate. Mi-am dorit mai mult de la joc, mai multă calitate tehnică, însă îmi dau seama că le este dificil, fizic, jucătorilor", a spus antrenorul FC Speranţa, Cristian Efros.



Speranţa Nisporeni va disputa următorul meci de pregătire pe 13 februarie, în compania nou-promovatei Codru Lozova.