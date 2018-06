Milsami Orhei a câştigat meciul cu Speranţa Nisporeni în etapa a 13-a a Diviziei Naţionale de fotbal

Milsami Orhei a câştigat cu 2-1 meciul cu Speranţa Nisporeni în etapa a 13-a a Diviziei Naţionale de fotbal. Trupa lui Cristian Efros a început mai bine şi a marcat în minutul 6 prin Ion Drăgan, care a şutat puternic în vinclul porţii "vulturilor roşii".



Milsami a egalat în minutul 40 prin Alexandru Antoniuc, care a stabilit scorul pauzei.

Romeo Surdu a adus victoria orheienilor în minutul 71, când a transformat o lovitură de la 11 metri, dictată în urma unui fault comis de Valeri Kuţenko asupra lui Vadim Raţă.

"Au marcat ei primii. Cred că o singură diferenţă a fost că jucătorii noştri sunt mai tehnici. Am în vedere individual. Asta a adus rezultatul, a făcut diferenţă", a menţionat Veaceslav Rusnac, antrenor Milsami Orhei.



"Cred că am fost mai mult şi am avut o dorinţă mai mare să obţinem aceste trei puncte ca să fim mai aproape de Sheriff. Miercuri va fi o mică finală pentru noi", a precizat Dinu Graur, fundaş Milsami Orhei.



"Milsami a avut posesie, a făcut mai multe pase, însă pot să confirm faptul că noi am creat mai multe şi trebuia să câştigăm acest meci. Era meciul nostru", a spus Cristian Efros, antrenor Speranţa Nisporeni.



După această victorie, Milsami, care se află pe poziţia secundă în clasament, a rămas la 3 puncte distanţă de liderul Sheriff Tiraspol.

Cele două cluburi se vor întâlni miercuri, 27 iunie, în partida restantă din etapa a 10-a în Campionatul Republicii Moldova de fotbal.