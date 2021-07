Milsami Orhei a câștigat cel mai așteptat meci al etapei a treia a Diviziei Naționale de fotbal. „Vulturii roșii” au învins pe teren propriu formația FC Petrocub cu 2-1 .



Gazdele au deschis scorul în minutul 31, atunci când Jacques Onana a înscris în propria poartă. Gruparea din Hâncești a egalat după pauză. Vadim Gulceac a marcat un gol fabulos din lovitură liberă.

Milsami a smuls victoria grație golului reușit de Radu Gînsari în minutul 76. După acest rezultat, echipa din Orhei este lider provizoriu în clasament, cu 7 puncte. Zimbru Chișinău are 6 puncte, dar are un meci mai puțin disputat.



„Am promis că vom lupta și iată că am avut 90 de minute de luptă. Victoria este meritul băieților. Ei au rezistat presiunii, iar în unele momente au avut și noroc”, a declarat Serghei Dubrovin, antrenor Milsami Orhei.



„Am dominat. Din păcate, am luat două goluri copilărești și asta și-a lăsat amprenta”, a spus Lilian Popescu, antrenor FC Petrocub.

Tot aseară, Sfîntul Gheorghe Suruceni a încheiat la egalitate partida cu CSF Bălți, scor 1-1. Gazdele au deschis scorul în debutul meciului prin Serhii Molochko, iar pentru „sfinții” a marcat Maxmillian Ihekuna în minutul 24.

CSF Bălți a obținut apoi un penalty, care, însă, a fost ratat de Alvaro Bely Medina.

Bălțenii au 4 puncte acumulate, în timp ce Sfîntul Gheorghe Suruceni a înregistrat a treia remiză în ediția actuală de campionat.