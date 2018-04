Milsami a obținut o nouă victorie în Divizia Națională. Orheienii au dispus de Petrocub cu scorul de 2-1

Milsami Orhei a obținut o nouă victorie în Divizia Națională. După victoria din prima etapă cu Zimbru Chișinău, "vulturii roșii" s-au impus cu scorul de 2-1 la Hîncești în fața echipei-gazdă, Petrocub.



Milsami a deschis scorul în minutul 19 prin Igor Bugaiov. Internaționalul moldovean a transformat o lovitură de la 11 metri, marcând al doilea său gol în actualul campionat.



"Sunt foarte fericit de faptul că echipa a câștigat, iar eu am reușit să marchez. Am doar impresii pozitive în urma acestui meci. Am fost pregătiți de această partidă", a spus Igor Bugaiv, atacant FC Milsami.



Două minute mai târziu, arbitrul meciului a dictat penalty pentru Petrocub. Atacantul naționalei Moldovei, Vlad Ambros, a înscris fără emoții de la punctul cu var.



Golul victoriei pentru oaspeți a venit în minutul 35și a purtat semnătura mijlocașului Mihai Plătică.



A fost a doua înfrângere consecutivă a hânceștenilor, după eșecul din prima rundă, la Tiraspol, cu Sheriff.



"Din păcate, am comis două greșeli în urma cărora am încasat două goluri. Au fost greșeli fatale pentru noi. Din păcate, nu am mai putut marca pentru a obține, cel puțin, o remiză. Așa e fotbalul, vom munci mai departe, iar în partidele ce urmează vom încerca să obținem punctele pe care nu le-am acumulat până acum", a spus Radu Rogac, fundaș FC Petrocub.



"Avem mult de lucru, nici într-un caz nu facem nicio tragedie din acest eșec. Vom analiza meciul și vom merge mai departe", a zis Lilian Popescu, antrenor FC Petrocub.



După primele două etape, Milsami este la egalitate de puncte cu Sheriff, ambele echipe având la activ câte 6. În etapa a treia ele se vor întâlni în meci direct, la Orhei.



"În fiecare meci vreau să câștig, nu numai cu Sheriff. Cu siguranță, ei au jucători mai mulți, mai buni, dar nu asta contează, contează faptul cine va fi mai agresiv, cine va avea mai mare dorință să câștige. Echipa care va fi mai organizată va câștiga meciul", a zis Veaceslav Rusnac, antrenor FC Milsami.



Campioana națională, Sheriff Tiraspol, s-a impus fără emoții, acasă, în fața Speranței Nisporeni cu scorul de 3-0. Pentru echipa lui Roberto Bordin au înscris Alhaji Kamara, Cristiano da Silva și Vitalie Damașcan.



În celealte partide ale etapei a doua au fost consemnate rezultate de egalitate. Zimbru Chișinău a remizat cu scorul de 1-1 în partida de acasă cu Sfântul Gheorghe, iar Zaria și Dinamo Auto Tiraspol au terminat meciul de la Bălți cu scorul alb de 0-0.