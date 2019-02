Milo Ventimiglia a câştigat titlul de "Bărbatul anului" 2019 din partea Harvard

Actorul Milo Ventimiglia, care a jucat în serialul de succes "This is Us", va primi titlul de "Bărbatul anului" pe 2019 - Hasty Pudding Man of the Year - din partea departamentului de teatru a Universităţii Harvard, într-o ceremonie fastuoasă care parodiază un obicei ce datează de două secole.

Milo Ventimiglia, în vârstă de 41 de ani, a fost nominalizat de două ori la premiile Emmy, iar anul acesta va primi titlul insolit cu ocazia unei parade anuale, ce va fi organizată în Cambridge, Massachusetts, pe 8 februarie, conform apnews.com.

Ventimiglia, care a jucat, printre altele, în serialul "Fetele Gilmore/ Gilmore Girls", în perioada 2001 - 2006, precum şi în "Heroes", a fost desemnat Bărbatul Anului pentru "contribuţia semnificativă la dezvoltarea filmului şi televiziunii", potrivit organizaţiei.

Anul trecut şi anul acesta, Milo Ventimiglia a fost premiat de Sindicatul actorilor americani pentru rolul din serialul "This is Us".

Membrii asociaţiei Hasty Pudding Theatricals de la Harvard acordă în fiecare an titlul de femeia, respectiv bărbatul anului, unui artist care s-a remarcat atât la Hollywood cât şi pe scena de teatru sau în alte domenii.

Clubul Hasty Pudding de la Harvard a fost fondat în 1795 şi reprezintă cea mai veche trupă de teatru de amatori din SUA.

Câştigătorii primesc o oală de budincă aurită, o tradiţie care datează din 1795, când 21 de studenţi de la Harvard au stabilit ca fiecare membru al noului club să aducă "o oală de budincă de cereale" la întâlnirile lor.

Titlul de "Femeia anului" pe 2019 a fost câştigat, marţi, de actriţa şi regizoarea Bryce Dallas Howard, care va primi acest trofeu în cadrul unei ceremonii ce va avea loc joi.

Anul trecut, laureaţii au fost actorii Mila Kunis şi Paul Rudd.