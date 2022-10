Militarii ucraineni se pregătesc de iarnă. Și-au improvizat saune în tranșeele săpate în Donbass

Militarii ucraineni aflaţi în prima linie de luptă cu trupele Rusiei se pregătesc de iarnă. În tranșeele săpate în regiunea Donbass, aceştia şi-au improvizat saune.

"Iarna în Donbass reprezintă un infern. Aici este o climă de stepă, iar noaptea, temperaturile pot atinge şi minus 30 de grade Celsius", a spus un militar.

Militarii spun că saunele ar putea să le fie de mare ajutor în iarna care urmează. În tranşee, temperaturile sunt foarte scăzute şi nu au cu ce se încălzi: "Această saună am făcut-o în trei zile. Iniţial am săpat şanţul şi am învelit totul cu saci şi alte materiale speciale pentru a rezista în cazul unui atac".

Militarii au construit sauna în baza unui model pe care l-au văzut pe internet. Şanţul se află la doar 700 de metri de poziţiile armatei ruse.