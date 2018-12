Militarii celui de-al nouălea contingent al Armatei Naţionale, DECORAŢI la Chişinău

Militarii din cel de-al nouălea contingent al Armatei Naţionale, reveniţi recent din operaţiunea de menţinere a păcii KFOR din Kosovo, au fost decoraţi astăzi cu diplome ale Guvernului şi medalii, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Ministerul Apărării.

Distincţiile au fost înmânate de Secretarul General de Stat Radu Burduja pentru prestaţia excelentă a ofiţerilor şi subofiţerilor pacificatori în operaţiunea KFOR, în perioada iunie-decembrie 2018.

"Vreau să vă mulţumesc, domnilor militari, cei care v-aţi întors acum din misiune, pentru modul impecabil în care v-aţi făcut datoria. Pentru că, alături de armatele altor ţări, aţi fost şi sunteţi promotorii stabilităţii şi păcii", a spus Burduja.

La rândul său, comandantul contingentului KFOR-9, locotenent-colonel Veaceslav Balan, a declarat că cele şase luni de mandat au reprezentat pentru cei 41 de militari profesionişti o perioadă de activităţi intense, cu patrulări în munţi, asigurarea pazei mănăstirii Decane şi curăţarea terenului din aria de responsabilitate de obiecte explozive.

"Am obţinut experienţă în ce priveşte participarea în operaţiuni de menţinere a păcii, am învăţat de la colegii noştri din alte ţări cum să gestionăm anumite situaţii, dar am şi oferit, la rândul nostru, lecţii pe anumite domenii, demonstrând că dispunem de potenţial bine pregătit, testat în teatrul de operaţii", a spus locotenent-colonelul Balan.

Publika.md aminteşte că cel de-al nouălea contingent al Armatei Naţionale, format din 41 de ofiţeri şi subofiţeri, s-a aflat în Kosovo în perioada iunie — decembrie curent. Aceştia au executat misiuni de patrulare, cercetare a terenului, escortare şi asigurare a pazei obiectivelor strategice.