Militari cu acte în regulă. 45 de tineri au absolvit Academia Militară "Alexandru cel Bun"

Trei tineri s-au ales cu titlul de "Militar Eminent". Printre ei este și Vladislav Cazacov, care a decis să meargă pe urmele tatălui, militar și el."De mic copil visez să fiu ofiţer al Armatei Naţionale şi astăzi am devenit. Ţin minte şi momentul când tata mi-a adus primul costum. Au fost nişte emoţii foarte copilăroase, însă atunci şi am ales această meserie", a spus Vladislav Cazacov."În primul rând mă mândresc că este militar eminent şi a arătat o disciplină înaltă şi o înaltă măiestrie la însușirea obiectelor militare care sunt predate în Academia militară", a explicat un alt militar."Sunt foarte mândru că a absolvit, trec deja a doua oară prin evenimentul dat, pentru că anul trecut am absolvit şi eu instituţia dată".La eveniment au participat și părinții, care și-au privit copiii cu lacrimi în ochi.Şeful statului, Maia Sandu, care este şi comandantul suprem al forțelor armate, le-a urat tinerilor succes în cariera militară."Drumul pe care l-aţi ales este dificil, dar este onorant, este un drum care impune standarde profesionale şi umane înalte. Stimaţi profesori, vreau să folosesc această ocazie pentru a vă felicita şi pentru a vă mulţumi pentru efortul dumneavoastră", a declarat Maia Sandu.După ceremonia oficială, a urmat tradiţionalul botez de iniţiere în noua meserie.Cei 45 de absolvenţii vor fi angajaţi în unităţile militare ale Armatei Naţionale.