MILIOANE PENTRU ANTREPRENOARE. 50 de femei de afaceri din ţara noastră au primit granturi de la ODIMM

50 de doamne din ţara noastă, care au câştigat în cadrul proiectului "Femei în Afaceri", au semnat contractele de finanţare cu Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. Acestea vor beneficia de granturi pentru dezvoltarea business-ului în valoare totală de 14 milioane de lei. Cea mai mare sumă, 165 de mii de lei, a primit-o o tânără din Basarabeasca.

Una dintre cele mai tinere beneficiare a concursului este Vasilisa Tarlev din satul Başcalia, raionul Basarabeasca. Ea are 22 de ani şi a primit un grant de 165 de mii de lei pentru a-şi dezvolta compania care va produce prune şi nuci uscate.



"Avem câteva livezi şi încercăm să uscăm fructele, să cumpărăm utilajele, care sunt desigur costisitoare. Sper să ajungem să promovăm ţara noastră şi pe piaţa externă. Vreau să demonstrez că e posibil şi chiar se poate ceva de făcut şi aici", a spus Vasilisa Tarlev, antreprenoare.



Câştigătoarele programului au afaceri în Chișinău, Sîngerei, Hîncești, Soroca, Găgăuzia, Orhei și Cimișlia. Elena Stăviţa din oraşul Soroca a deschis de curând o firmă de catering. Până acum ea a creat cinci locuri de muncă.



"Sunt mulţumită că am câştigat acest proiect, vreau să îl dezvolt şi să am profit, să angajez nişte oameni care nu au de lucru, doi chelneri şi doi barmani", a spus Elena Stăviţa, antreprenoare.



Familia Olesei Ciucaru din oraşul Făleşti are o măcelărie, unde produce şi vinde apropiaţi produse din carne uscată. Femeia a învăţat meseria în Italia, unde a stat aproape 10 ani.



"Noi uscăm doar cu sare şi piper, atât, le putem consuma natural şi liniştit. Vrem să ajutăm familiile de la noi să prindă gustul produselor naturale şi să se depărteze un pic de produsele industriale", a zis Olesea Ciucaru, antreprenoare Făleşti.



Iuliana Cojocaru a câştigat de la ODIMM un grant de 143 de mii de lei. Femeia spune că banii o vor ajuta să deschidă încă 15 locuri de muncă noi la fabrica de croitorie pe care o are la Mărculeşti.



"Am deschis în zona rurală deja 15 locuri de muncă. Impactul social este că suntem în zona rurală şi la noi lucrează foarte multe mame cu copii mici care sunt la grădiniţă.Datorită acestei afaceri pe familia mea ne-au stabilit acasă", a menţionat Iuliana Cojocaru, antreprenoare.



Potrivit ODIMM, afacerile dezvoltate de aceste femei de afaceri vor duce la deschiderea a peste 370 de locuri de muncă noi în ţară. Instituţia a lansat al doilea apel de proiecte, la care antreprenoarele pot aplica începând de astăzi, accesând site-ul instituţiei. În buget sunt 15 milioane de lei.



"Vom lua în consideraţie locurile de muncă, vom lua în consideraţie amplasarea afacerii, zonele rurale sunt o prioritate în cadrul programului", a menţionat Petru Gurgurov, director interimar ODIMM.



Programul-pilot "Femei în Afaceri", gestionat de către ODIMM a fost lansat în anul 2016 de către Guvern, iar perioada de implementare este de trei ani. Bugetul total este de 51,5 milioane lei. Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, în prezent 27 la sută din femeile din ţară dezvoltă afaceri.