Milioane de oameni sub nivelul mării. Orașele care ar putea fi acoperite de ape în 30 de ani

Creșterea nivelului mării va afecta în mod direct 150 de milioane de oameni care trăiesc acum în orașe ce se vor afla până în 2050 în pericol de a fi inundate, dacă autoritățile nu iau măsuri drastice, arată o analiză recentă a Climate Central, o organizație științifică din New Jersey. În pericol sunt orașe din Asia de Est și Orientul Mijlociu, Africa, Europa și chiar zone din estul României, arată analiza.



Autorii analizei au elaborat o metodă mult mai exactă pentru a estima suprafețele ce s-ar putea afla sub nivelul maxim al mării până la jumătatea secolului, iar rezultatele sunt sumbre. Numărul total de oameni care trăiesc în orașe aflate sub riscul de a fi inundate în viitor a crescut la 150 de milioane. Și creșterea populației până la momentul de risc maxim nu este luată în calcul. Una dintre zonele aflate în cel mai mare pericol, potrivit analizei Climate Central, citate de New York Times și Nature, este sudul Vietnamului.



Peste 20 de milioane de persoane trăiesc acum în localități din Vietnam care ar putea fi inundate odată cu creșterea nivelului mării.



Iar orașul Ho Chi Minh, centrul economic al țării, ar putea să dispară aproape integral sub ape.





În pericol este și capitala politică și comercială, Bangkok. Analiză Climate Central: Shanghai, una dintre metropolele centrale ale Asiei, este la rândul ei în pericol, dar și orașele mai mici, din regiune. Capitala financiară a Indiei, Mumbai, unul dintre cele mai mari orașe ale lumii, este sub riscul de a fi acoperită de ape.



Veneția a cunoscut inundațiile, dar viitorul e chiar mai complicat. Probleme se anunță și în nordul italiei, pe coasta Adriaticii. O zonă mare, de la Veneția până la Ravenna este în pericol, iar ultimele vești din bătrânul oraș italian ne arată că predicțile nu sunt alarmiste.



O altă zonă expusă din Europa se află în vest și cuprinde coasta Atlanticului, de la Calais, prin Belgia și Olanda, până în Germania și chiar Danemarca.



Mari probleme se anunță și în Irak, unde Basra, al doilea oraș ca mărime din Irak, s-ar putea afla sub ape până la jumătatea secolului.



Ținând cont de situația politică din regiune și de poziționarea orașului lângă granița cu Iranul, este de așteptat ca o astfel de catastrofă climatică să genereze o intensificare a conflictului și să exacerbeze riscul terorismului.