Milioane de oameni au probleme în a se răcori în timp ce pământul se încălzeşte tot mai mult

Lipsa de aparate de aer condiţionat şi frigidere afectează peste un miliard de persoane care au probleme în a se răcori şi a-şi păstra alimentele şi medicamentele, în condiţiile în care încălzirea globală aduce temperaturi şi mai mari, arată un studiu publicat luni, informează Reuters potrivit Agerpres.ro.

În plus, o cerere mai mare de electricitate din partea frigiderelor, ventilatoarelor şi altor electrocasnice va genera şi mai multe modificări climatice, dacă producătorii de electricitate nu fac trecerea de la combustibili fosili la energii mai curate, se mai arată în raportul realizat de organizaţia non-profit Energy for All.

Autorii studiului susţin că, din populaţia globului de 7,6 miliarde, aproximativ 1,1 miliarde persoane din Asia, Africa şi America Latină, dintre care 470 milioane în zonele rurale şi 630 milioane care trăiesc în mahalalele oraşelor, sunt în pericol să nu poată să se răcorească sau să îşi păstreze alimentele.

"Răcorirea devine din ce în ce mai importantă în contextul modificărilor climatice", a declarat Rachel Kyte, reprezentant special al secretariatului Energie sustenabilă pentru toţi din cadrul ONU. Un studiu care a analizat 52 de ţări a scos în evidenţă că locuitorii cei mai expuşi riscului sunt cei din India, China, Mozambic, Sudan, Nigeria, Brazilia, Pakistan, Indonezia şi Bangladesh.

"Trebuie să furnizăm răcorire într-un mod super-eficient", a spus Kyte. Potrivit acesteia, companiile ar putea găsi pieţe semnificative, de exemplu prin punerea la punct a unor aparate de aer condiţionat cu o eficienţă mare dar cu preţuri reduse pe care să le vândă clasei mijlocii în creştere din ţările cu climă tropicală.

La acestea s-ar putea adăuga şi unele soluţii mai simple precum vopsirea acoperişului pentru a reflecta razele soarelui sau remodelarea clădirilor pentru a permite ieşirea căldurii.

Potrivit agenţiei pentru sănătate din cadrul ONU, stresul de căldură provocat de modificările climatice va fi cea mai probabilă cauză a unui număr suplimentar de 38.000 de decese înregistrate anual la nivel mondial între 2030 şi 2050.

Numai în luna mai a acestui an peste 60 de decese au fost înregistrate la Karachi, Pakistan, când temperaturile au trecut de 40 de grade Celsius.

Studiul subliniază că, în zonele izolate din ţările cu climă tropicală, multe persoane nu au acces la electricitate şi spitale şi deseori nu pot să depoziteze medicamente şi vaccinuri care trebuie păstrate la rece. În cazul celor care trăiesc în mahalalele oraşelor, furnizarea energiei electrice suferă numeroase întreruperi.

De asemenea, mulţi fermieri sau pescari nu au acces la instalaţii frigorifice necesare pentru a păstra şi transporta produsele pe pieţe. Peştele proaspăt se alterează în câteva ore dacă este depozitat la 30 de grade Celsius dar rămâne proaspăt timp de mai multe zile dacă este congelat.



Săptămâna trecută un studiu realizat de Universitatea din Birmingham prognoza că, până în anul 2050, numărul aparatelor de aer condiţionat se va majora de patru ori până la 14 miliarde unităţi la nivel global, ceea ce va duce la o creştere a consumului de electricitate.