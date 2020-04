Milioane de lei pentru havuzul din parcul "La Izvor", pe timp de pandemie. Opoziţia acuză municipalitatea că aruncă bani pe proiecte electorale

În timp ce unii strâng fonduri pentru achiziţia de măşti şi costume de protecţie destinate personalului medical, Primăria municipiului Chişinău se ocupă de havuzul din parcul "La Izvor". Licitaţia pentru realizarea lucrărilor a fost lansată în trei aprilie, cu un buget estimativ de 4,2 milioane de lei. Iniţiativa a fost dur criticată de opoziţie care acuză municipalitatea că aruncă bani pe proiecte electorale.



Deputatul PPDA, Alexandru Slusari, a scris pe facebook că de 4,2 milioane de lei s-ar putea cumpăra circa 30 de mii de măşti sau mii de teste pentru diagnosticarea cu COVID-19.

Este şi părerea exprimată de grupul "Pro Moldova". Într-o postare pe facebook, reprezentanţii formaţiunii au menţionat că se aruncă milioane pentru proiecte electorale, în loc să fie alocate resurse financiare pentru fortificarea sistemului medical în luptă cu pandemia.

Edilul Capitalei, Ion Ceban, spune că havuzul e parte a unui proiect mai amplu şi că lucrările nu vor fi stopate.



"Parcul "La Izvor nu implică doar un havuz, implică şi un stadion, mare, de plajă, pentru 1100 de locuri, împreună cu FIFA, un proiect de 30 de milioane de lei. Ceea ce este foarte important, vreau să menţionez următorul lucru. Parcul "La Izvor" a fost unul dintre proiectele pe care am pus prioritate în acest an, cu piste pentru biciclişti, cu piste pentru alergători", a menționat primarul Capitalei.



Într-un live pe Facebook, edilul Capitalei a mai spus că municipalitatea a iniţiat deja mai multe rectificări la buget, pentru a asigura spitalelor cele necesare în lupta cu COVID-19.



"Am făcut intervenţii pentru a bloca 150 de milioane de lei, dar şi alte 40 de milioane de lei care sunt astăzi direcţionate sistemului medical să fie reorientate de la partea de reparaţii curente şi capitale la dotări pentru prima necesitate", a precizat Ion Ceban.



Opinia publică a mai fost indignată anterior de continuarea lucrărilor de reamenajare a complexului memorial "Eternitate". Patru milioane de lei din fondurile Ministerului Apărării au fost alocaţi pentru reparaţii.