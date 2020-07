Milioane de lei aruncate la râpă. Mai multe case din satul Goteşti riscă să fie înghiţite de o groapă adâncă

Milioane de lei aruncate la râpă. Astfel putem numi situaţia din satul Goteşti, raionul Cantemir, unde mai multe case riscă să fie înghiţite de o groapă adâncă de peste 20 de metri, care se află la doar câţiva paşi de locuinţele lor. Problema oamenilor din Goteşti este una veche, dar și nouă, în același timp. Din 2013 şi până mai anul trecut, casele sătenilor au fost mereu sub pericolul ba de a fi inundate, ba de a se surpa. Anul trecut părea că totul s-a rezolvat.

Autorităţile locale au primit de la Guvern aproape şase milioane de lei şi au astupat câteva ravene din sat formate din cauza precipitaţiilor. Fericirea localnicilor a fost însă până la prima ploaie mai puternică.



Mai multe case de pe marginea gropii au fost tot timpul în pericol. După ce acum jumătate de an, autorităţile au construit canale de scurgere pentru ca apa să se ducă direct în Nistru, în urmă cu două săptămâni, când toată ţara a fost sub cod portocaliu de ploi puternice şi inundaţii, cele aproape şase milioane de lei băgate în ravene au fost spălate şi îngropate la propriu. Apa a luat tot ce i-a stat în cale, gropile au devenit şi mai mari decât erau, iar acum oamenii practic nu pot ieşi din casele lor.



"Eram acasă, era straşnic ce am văzut, tare straşnic. Acolo la colţul casei deja se sapă, ajunge până la casă. N-au făcut lucrările normal, tot pământul s-a dus la vale, au rămas numai ţevile de scurgere goale. "



"Îmi este frică, dar n-am unde să mă duc, unde să mă duc în altă parte. Uitaţi-vă şi singuri, dacă mai plouă o dată, malul se duce de lângă casă. "



Primarul localităţii, care este şi el în funcţie de jumătate de an, spune că atunci când a venit la

cârma autorităţii locale, proiectul era deja implementat pe jumătate. Acesta consideră că, cel mai probabil, lucrările au fost realizate în grabă şi necalitativ. El zice că a luat legătura cu reprezentanţii companiei care le-a efectuat. Aceştia au venit la faţa locului, însă deocamdată nu s-au făcut cercetări pentru a vedea care este cauza şi de ce totul s-a spălat la prima ploaie.



ROMEO BOLOCAN, primarul satului Goteşti, Cantemir: "Lucrările au demarat vara trecută, iar până în 30 decembrie au fost finalizate. Au fost aduşi experţi, au analizat, să vadă care este cauza. Urmează să vedem, e din cauza ploii sau din cauza lipsei calităţii. "



Acum, Primăria trebuie să intervină cu măsuri cât mai urgente. Alesul local spune însă nu au atâţia bani în buget pentru a astupa din nou râpa. Am sunat şi noi la fostul primar de Goteşti Panainte Chicicov pentru a obţine o reacţie însă acesta nu ne-a răspuns la telefon. În satul Goteşti locuiesc aproape patru mii de oameni.