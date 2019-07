Miley Cyrus s-a retras de la festivalul aniversar Woodstock 50

Cyrus, una dintre cele mai importante vedete americane, s-a numărat printre capetele de afiş ale evenimentului programat în perioada 16-18 august, care s-a confruntat însă cu probleme logistice şi financiare.Publicaţiile Variety şi Rolling Stone au citat surse apropiate situaţiei, potrivit cărora Cyrus nu va mai participa la Woodstock 50.Reprezentanţii interpretei melodiei ''Wrecking Ball'' nu au răspuns solicitărilor de a face comentarii, scrie agerpres.ro Rapperul Jay-Z s-a retras săptămâna trecută, împreună cu fostul lider al trupei Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, după ce organizatorii Woodstock 50 au căutat o a treia zonă pentru desfăşurarea evenimentului şi au găsit un mic amfiteatru din Columbia, Maryland.În ultimele zile, Dead & Company, Carlos Santana şi formaţiile rock The Lumineers şi The Raconteurs au anunţat retragerea de pe afişul festivalului, au declarat reprezentaţii acestora pentru publicaţia Rolling Stone.Biletele urmează să fie puse în vânzare pentru acest festival care, conform relatărilor din media, ar putea deveni un eveniment de o zi, cu intrare gratuită şi o participare estimată la 30.000 de persoane, mult sub cifra anunţată iniţial, de 100.000 de spectatori.Woodstock 50 trebuia să fie un festival de trei zile, cu participarea a 80 de formaţii şi artişti, desfăşurat pe circuitul Watkins Glen din New York. După ce conducerea arenei a anunţat în luna iunie că nu va găzdui evenimentul, organizatorii au încercat în van să găsească o zonă din Vernon, New York.Evenimentul, coprodus de promotorul original al Festivalului Woodstock, Michael Lang, a fost mutat la Merriweather Post Pavilion din Columbia.Actualul proprietar al câmpului unde a avut loc legendarul festival Woodstock din 1969, Bethel Woods Center for the Arts, a renunţat la iniţiativa de a organiza în acest an un eveniment aniversar de trei zile. În februarie, centrul cultural nonprofit a anunţat că vor avea loc unele concerte distincte, susţinute de Ringo Starr, Santana şi Doobie Brothers.Deşi evenimentul Woodstock 50 va fi gratuit, acest lucru nu înseamnă că gratuitatea va viza toate aspectele festivalului: biletele vor fi în continuare necesare pentru a permite accesul în zona publicului, a declarat pentru postul de radio american WTOP un purtător de cuvânt al organizatorilor.Festivalul Woodstock în 1969 a devenit un moment de referinţă în cultura pop-rock, care a inclus concerte susţinute, printre alţii, de artiştii Janis Joplin, Jimi Hendrix, Joan Baez, Santana, Creedence Clearwater Revival, The Who, Grateful Dead, The Who, Jefferson Airplane şi Joe Cocker.