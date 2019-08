Mike Pompeo recunoaşte că SI s-a întărit în unele zone din Siria şi Irak

scrie agerpres.ro. 'E complicat. Există, desigur, locuri unde ISIS este mai puternic astăzi decât era în urmă cu trei sau patru ani', a spus Pompeo, într-un interviu pentru emisiunea 'This Morning' a canalului CBS, arătând însă că autoproclamatul califat a fost anihilat şi că islamiştilor le-a fost mult diminuată capacitatea de atac.Mike Pompeo a fost întrebat în legătură cu un articol din New York Times potrivit căruia Inspecţia generală a Pentagonului a constatat într-un raport recent o 'resurgenţă' a SI de când SUA s-au 'retras parţial' din Siria.'Chiar dacă şi-a pierdut ''califatul'' teritorial, SI în Irak şi Siria şi-a întărit capacităţile insurecţionale în Irak şi şi-a reluat activităţile în Siria în acest trimestru', afirmă raportul.Preşedintele Donald Trump a declarat în decembrie că trupele americane au reuşit în misiunea lor de a învinge SI în Siria şi că nu mai este nevoie de ele acolo. 'Am învins', a spus Trump cu acea ocazie.Marţi, Pompeo a mai afirmat că planul de înfrângere a SI în regiune a fost pus în aplicare împreună cu alte 80 de ţări şi că a fost un mare succes.El a atras însă atenţia că există întotdeauna riscul unei resurgenţe a 'grupărilor radicale islamiste teroriste', precum Al-Qaida şi Stat Islamic.Acesta din urmă a revendicat atacul comis sâmbătă la o nuntă în capitala afgană Kabul, soldat cu 63 de morţi şi 182 de răniţi.Tot în interviul pentru CBS, Mike Pompeo s-a referit şi la Coreea de Nord, afirmând că SUA sunt îngrijorate de recentele teste cu rachete cu rază scurtă întreprinse de Phenian. 'Aş fi dorit ca ei să nu fi făcut acest lucru', a declarat Pompeo.Testele au complicat tentativele de reluare a negocierilor de denuclearizare între Washington şi Phenian. 'Nu ne-am întors la masa negocierilor atât de repede pe cât speram, dar am spus foarte clar tot timpul, ştiam că vor fi obstacole pe parcurs', a adăugat şeful diplomaţiei americane.El a mai spus, fără a da detalii, că Stephen Biegun, trimisul special al SUA pentru Coreea de Nord, se află în regiune marţi şi miercuri.Săptămâna trecută, Departamentul de Stat a informat că Biegun se va deplasa în Japonia şi Seul în săptămâna în curs.