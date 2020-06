Mijlocaşul moldovean Eugen Sidorenco și-a salvat echipa de la înfrângere în Campionatul Albaniei de fotbal

A refuzat să se antreneze din cauza restanțelor salariale, însă acum și-a salvat echipa de la înfrângere în Campionatul Albaniei de fotbal. Este vorba despre mijlocașul moldovean Eugen Sidorenco, legitimat la Vllaznia Scutari. Jucătorul a marcat în minutul 84 al partidei de pe teren propriu cu Bylis Ballsh, încheiată la egalitate, scor 2-2."Nu sunt mulțumit de rezultat. Am vrut să câștigăm. Sunt bucuros că am marcat, însă vreau ca să învingem și să avansăm în clasament", a declarat Eugen Sidorenco.Vllaznia este pe poziția a opta în clasament, loc ce duce la meciurile de baraj pentru a rămâne în prima ligă valorică. Potrivit internaționalului moldovean, obiectivul primordial al echipei este evitarea retrogradării."Consider că avem o echipă valoroasă, dar comitem greșeli tactice. Din această cauză suntem taxați de adversari. Totodată, avem în lot jucători buni", a spus Sidorenco.Fotbalistul a mai mărturisit că nu a primit salariul pentru ultimele 4 luni:"Este greu când nu ești plătit, însă conducerea clubului a promis că va rezolva problemele. Băieții au încasat un salariu. Nu am primit nimic, deoarece nu am cont bancar. Cred că totul va fi bine."Ajuns la 31 de ani, Eugen Sidorenco este discipolul clubului de fotbal Zimbru Chișinău. El a jucat 9 meciuri în actuala ediție a Campionatului de fotbal din Albania și a înscris două goluri.