Mijlocaşul german Leon Goretzka şi-a prelungit contractul cu Bayern Munchen. Noul acord este valabil până în 2026, iar precedenta sa înțelegere urma să expire la finalul acestui sezon, mai exact în iunie 2022."Aici la Bayern Munchen am format o echipă excepțională, inclusiv cu jucătorii de vârsta mea, născuți în 1995. Îi cunosc pe toți deja de mult timp. Totodată, am evoluat alături de cei mai experimentați fotbaliști. Există spirit de echipă și adevărată prietenie. Acest lucru ne ajută să câștigăm cât mai multe titluri. Așa ceva nu veți găsi la niciun club din Europa."Leon Goretzka a ajuns la Bayern de la Schalke 04 Gelsenkirchen în 2018. Timp de trei ani, mijlocașul a câștigat toate trofeele posibile cu clubul din Bavaria.Goretzka a cucerit trei titluri în Bundesliga, două Cupe ale Germaniei şi trofeul Ligii Campionilor, în 2020. El a jucat în 118 meciuri în toate competițiile și a înscris 25 de goluri.Leon Goretzka are 26 de ani și a mai jucat în carieră la Bochum, club la care s-a și lansat în fotbalul mare.