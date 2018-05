Mii de persoane evacuate în statul american Florida de teama furtunii subtropicale Alberto (FOTO)

La ora 8.00 pm ora locală (00.00 GMT), furtuna se afla la 165 de kilometri sud de oraşul Apalachicola, Florida, pe coasta Golfului Mexic, şi se estimează că va lovi luni zona de nord-vest a Floridei, potrivit Centrului Naţional pentru Uragane.Alberto, prima furtună din Atlantic a sezonului 2018, apărută cu mai multe zile înainte de debutul formal al sezonului uraganelor, în data de 1 iunie, a dezvoltat rafale de vânt de aproape 105 kilometri pe oră şi se aşteaptă să aducă precipitaţii de 30 de cm, afectând zone din Mississippi până în vestul Georgiei, potrivit Centrului Naţional pentru Uragane.Furtuna se va deplasa apoi către Tennessee Valley unde marţi şi miercuri va aduce vânturi puternice şi ploi torenţiale. Fenomenul are loc în timpul weekendului dedicat sărbătorii Memorial Day şi ar putea perturba transporturile în timpul zilei de luni când multe persoane se întorc din minivacanţă.Administraţia comitatului Franklin din Florida a emis un ordin obligatoriu de evacuare pentru locuitorii din insulele-barieră ale Golfului Mexic afectând 4.200 de locuinţe, în timp ce în comitatul Taylor, în est, este in vigoare un ordin voluntar de evacuare care vizează zonele de coastă.Guvernatorul de Florida Rick Scott, care a declarat stare de urgenţă sâmbătă în toate cele 67 de comitate, a declarat că Garda Naţională din Florida are 5.500 de membri gata să intervină dacă este nevoie.''Dacă au fost emise ordine de evacuare în regiunea în care locuiţi, nu le ignoraţi'', a spus Scott pe Twitter.O altă furtună a provocat inundaţii duminică în Ellicott City, Maryland, suburbie a oraşului Baltimore, transformând Main Street într-un adevărat râu. Nivelul apei a trecut de primul etaj al clădirilor, iar şuvoiul a luat cu sine maşini de pe stradă, potrivit imaginilor posturilor locale, scrie Agerpres.ro Guvernatorul Larry Hogan a declarat stare de urgenţă în zona, care era în proces de reconstrucţie după inundaţiile devastatoare de acum doi ani soldate cu doi morţi şi numeroase clădiri avariate.Anul trecut, Statele Unite şi insulele Caraibe au fost lovite de mai multe uragane puternice care au devastat zone din Texas, Florida şi Puerto Rico, provocând pagube de sute de miliarde de dolari, pene masive de curent şi distrugerea a sute de mii de construcţii.