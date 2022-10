Mii de oi au blocat centrul Madridului: Nu am văzut niciodată așa ceva

Centrul Madridului a fost închis traficului rutier timp de câteva ore, pentru ca mii de oi să treacă prin oraș. Este un eveniment care are loc an de an și marchează retragerea turmelor la iernat. Simbolic, păstorii s-au oprit într-o piaţă şi au plătit o taxă pentru că au fost lăsați să traverseze oraşul.

Localnici şi turiştii s-au aliniat de-a lungul drumului pentru a privi cum mii de oi au mers pe străzile din Madrid, iar clopotele de la gâtul animalelor au oferit un fundal sonor zgomotos.

"Este ceva neobişnuit să vezi atât de multe oi. Nu am văzut niciodată ceva la fel. A fost o modalitate excelentă de a învăţa despre istoria şi cultura Spaniei", a spus Maria Kouriabalis, o americană în vârstă de 22 de ani care trăieşte în Madrid de o lună, citează digi24.ro.

Acest eveniment anual a fost reluat în 1994, în cadrul Fiesta de la Trashumancia, după ce parlamentul spaniol a recunoscut rutele tradiţionale de transhumanţă utilizate de păstori pentru turmele lor.

În Spania, metodele moderne de creştere a animalelor au redus practica transhumanţei la un grup redus de fermieri care păstrează în viaţă tradiţia prin asociaţii precum Concejo de la Mesta, care este responsabilă de Fiesta de la Trashumancia din Madrid.

Aceşti fermieri promovează transhumanţa pentru beneficii precum sustenabilitatea, valoarea culturală şi protecţia mediului, în condiţiile în care zonele prin care au trecut oile sunt mai puţin vulnerabile la incendii.

Potrivit unei asociaţii locale, 52 de familii practică încă transhumanţa în Spania.