Mii de oamenii, din 13 sate din raionul Hîncești, riscă să rămână fără singurul spital rural din țară

Potrivit directorului spitalului, totul a început în luna iunie, când o comisie a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică a refuzat să prelungească acreditarea instituției, din motiv că trei încăperi ale acesteia nu corespund normelor sanitare. Directorul afirmă că de săptămâna trecută au început lucrările de reparație, iar în cel mult trei luni spitalul va fi pregătit să primească din nou comisia."De către consiliul raional Hîncești s-au alocat, luna trecută, sume bănești în sumă de 800 de mii de lei pentru reparația secției de primire, pentru reparația laboratorului și s-a început reparația spălătoriei, dar pentru a duce toate lucrările la capăt, noi avem nevoie de o perioadă de timp”, a spus directorul Spitalului din Cărpineni, Iurie Frunză.Pacienții acestui spital sunt indignați de cele întâmplate, deoarece unii locuiesc la zeci de kilometri distanţă de Spitalul raional Hînceşti, iar această instituție medicală este singura din preajmă.”Vedeți? Vin copii, vin bătrâni. Unde să se ducă bătrânii aceștia? O oră până la Hîncești pe drumurile acestea? El moare până acolo. O să facem grevă. O să mergem la Chișinău și o să blocăm drumurile, pentru că nu-i corect.”"La Hîncești e tare multă lume, eu am stat acum în spital și am văzut ce înseamnă, acolo îs mulți, peste seamă mulți și apoi se vor mai duce și aceste sate și ce va fi acolo?”La spitalul din Cărpineni activează peste o sută de lucrători medicali. Olga Petreanu face parte din această echipă de șase ani. Ea, la fel ca și colegii săi, riscă acum să rămână fără un loc de muncă. Totuși, femeia spune că va continua să-și ajute pacienții, în speranță că autoritățile vor renunța la ideea de a închide spitalul."Noi o facem din profesionalism și din datoria noastră de a lucra. Noi pentru pacienți lucrăm. Facem ceea ce ne place", a spus asistenta medicală, Olga Petreanu.Potrivit primarului comunei Cărpineni, atât conducerea instituției, cât și autoritățile locale din Hîncești trebuiau să aibă astăzi o întrevedere cu ministrul Sănătății, Ala Nemerenco. Dar la scurt timp, întâlnirea a fost amânată, deja pentru a treia oară.”Am fost la minister, am solicitat o întrevedere, am depus o cerere în scris. Luni am fost anunțați că astăzi vom avea o întrevedere la ora 11, ca acum la ora 08:10 să fim informați că nu va avea loc. Nu știm care sunt motivele, dar asta este realitatea”, a spus primarul comunei Cărpineni, Ion Cărpineanu.”Este un spital care este necesar să-l păstrăm, deoarece infrastructura drumului care merge de la Cărpineni și până la Hîncești este foarte defavorizată și, respectiv, avem riscul ca pacienții care sunt în stare foarte gravă să nu ajungă la spitalul din Hîncești”, a spus deputatul PDM , Ghenadie Buza.Ala Nemerenco a spus că spitalul ar prezenta pericol pentru pacienți, deși recunoaşte că încă nu a fost într-o vizită pentru evalua starea acestuia.”Ministrul nici nu știe unde-i Cărpineniul și începe că vreți să ne închideți spitalul. Am cerut absolut toate documentele și vreau să vă spun eu absolut nu voi încălca cadrul legal și în momentul ce un spital nu corespunde regulilor de acreditare a unui spital, el prezintă pericol pentru pacienți, securitatea și viața pacientului”, a spus ministrul Sănătății, Ala Nemerenco.Reprezentanţii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică nu au răspuns la telefonpentru ne spune care va fi soarta spitalului din comuna Cărpineni, iar cei de la Compania Națională de Asigurări în Medicină au declarat că vor reveni mai târziu cu un răspuns.