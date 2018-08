Mii de oameni, solidari cu Viorel Mardare! A fost adunată aproape toată suma necesară pentru tratamentul regizorului

Solidaritate impresionantă cu regizorul Viorel Mardare, care suferă de o formă rară de cancer. La doar o zi de la lansarea campaniei de donaţii, s-au adunat peste 100 de mii de euro, asta însemnând aproape toată suma necesară pentru tratamentul din Germania.

Au fost copleşiţi de drama artistului oameni de rând, dar şi politicieni, între care preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, şi ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici.

Regizorul le-a mulţumit pe Facebook tuturor pentru implicare şi generozitate. El a scris că nu credea că există atâta dragoste în jur. Viorel Mardare are 36 de ani. El a primit vestea cumplită acum câteva zile. Cancerul avansează rapid şi-i afectează plămânii, rinichii şi ficatul.

Viorel Mardare a făcut Facultatea de Jurnalism, apoi Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Una dintre cele mai cunoscute creații ale sale este spotul "Go on.fruits of Moldova". În producţie apar mai mulţi agricultori care cântă celebra piesă a trupei britanice "Queen", "The show must go on".

Creaţia cinematografică a adunat peste două milioane de vizualizări pe YouTube. Un alt spot regizat de Viorel Mardare este "Be Our Guest in Moldova".

Datorită producţiei, Moldova a fost inclusă în topul destinațiilor turistice care trebuie vizitate neapărat în 2018.

