Mii de nord-coreeni au comemorat 24 de ani de la decesul primului preşedinte Kim Ir Sen

Mii de nord-coreeni au venit la monumentul de pe dealul Mansu pentru a comemora 24 ani de la decesul primului preşedinte Kim Ir Sen. Oamenii au depus flori la monumentul celor doi lideri defuncți ai regimului de la Phenian și i-au oferit un omagiu bunicului actualului președinte nord-coreean.



Oamenii s-au închinat în fața monumentului și au ținut un moment de reculegere în memoria lui Kim Ir Sen.



"Astăzi am venit pe dealul Mansu pentru a-mi arăta respectul față de marele nostru lider. Îmi este foarte dor de el și sunt determinat să transform republica socialistă pe care el a fondat-o într-o putere mondială, sub conducerea liderului nostru suprem."



"Am venit cu toată familia să depunem flori în semn de respect și cu sentimentul că marii noștri lideri sunt tot timpul alături de noi. Mi-am arătat dragostea pentru liderii defuncți și am comemorat această zi în care fondatorul țării noastre a murit."



Acest gest, care se vrea unul de loialitate și respect, este o practică obișnuită în Coreea de Nord, organizat de autorități și sindicate. Depunerile de flori au fost urmate de recitaluri de poezie despre măreția Partidului Muncitoresc în plină stradă.

Kim Ir Sen a condus Coreea de Nord de la fondare, în 1948, până la moartea sa în 1994.