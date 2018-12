Mii de moldoveni au datorii faţă de bănci sau nu au plătit la timp facturile. Unui bărbat i-a fost sechestrat apartamentul

Embed:

Aproape o sută de mii de moldoveni riscă să intre în noul an cu datorii. Datele uneia dintre cele mai mari companii de colectare și recuperare a restanţelor din ţară arată că cei mai mulţi rău-platnici nu şi-au onorat obligaţiunile faţă de bănci sau nu au achitat la timp facturile. Suma totală a datoriilor este de şase milioane de lei.



Eugen Gurgurov a apelat la o bancă pentru a lua un credit atunci când soţia lui a avut nevoie de o intervenţie chirurgicală. Drept garanţie, acesta a gajat propriul apartament. De aproape un an, bărbatul a rămas fără serviciu şi nu şi-a mai putut onora obligaţiunile faţă de bancă.



"S-a acumulat o datorie foarte mare de 79 de mii şi banca mi-a acordat o lună de zile ca să îmi achit datoria. Nu m-am încadrat în timp. Acum recent, miercurea trecută, au venit şi mi-au sechestrat apartamentul", a menţionat Eugen Gurgurov, debitor.



Bărbatul spune că în prag de iarnă riscă să rămână pe drumuri cu cei doi copii: "M-am angajat cu un serviciu la Chişinău şi eventual cu salariul din Moldova nu am mai avut posibilitatea să achit în total creditul că erau cheltuieli multe pentru fetiţa mai micuţă".



Cazul bărbatului nu este unic, iar juriştii susţin că în astfel de situaţii, dreptatea este de partea creditorului. Acesta este în drept să preia bunul în cazul în care debitorul nu îşi onorează responsabilităţile.



"Contractul de împrumut stabileşte anumite termene privind executarea obligaţiunilor băneşti. De cele mai multe ori, banca trimite mai multe notificări până a urmări ipoteca şi dă posibilitate debitorului pentru a achita benevol datoria. Dacă în urma vânzării mai rămân careva mijloace băneşti se restituie debitorului", a declarat Vitalie Postolache, avocat.



Potrivit celei mai mari companii de colectare și recuperare a datoriilor, din numărul total de restanţieri, 37 de mii au datorii faţă de creditori. Suma împrumuturilor ajunge la trei milioane de lei. Alte 26 de mii de persoane nu şi-au onorat obligaţiunile faţă de prestatorii de servicii. Aceştia au adunat datorii în valoare totală de 2,5 milioane de lei.