Mii de locuitorii ai Capitalei se plâng că nu au primit compensaţiile promise pentru consumul de energie termică

Mii de locuitorii ai Capitalei continuă să se încălzească cu ... promisiunile autorităților. Ei se plâng că nici până astăzi nu au primit compensaţiile pentru consumul de energie termică. Maria Burdujan spune că are o pensie de 2500 de lei, iar jumătate din sumă o cheltuie pentru utilități.'' - Cât plătiţi pentru căldură?- 1554 de lei. Am sunat la Întreprinderea Locativ Comunală şi ne-au spus că o să primim. Copii mă ajută. Îmi cumpără produse alimentare, dar are şi ea trei copii şi nu prea are cu ce.'', a declarat Maria Burdujan, pensionară.Femeia spune că banii promiși de autorități ar ajuta-o mult.''Primeam 400 de lei. Din aceşti bani trăiesc două săptămâni.''O altă adresă, aceiaşi poveste.''Nu am primit, am depus toate actele dar vine factura cu suma integrală. Se termină sezonul de căldură cui să mă plâng. Pe factură îmi vine două mii de lei numai căldura, iar celelalte comunale în total trei mii de lei, dar eu pensia am 1500 de lei.''''Am fost la autorităţile noastre şi spun că o să fie, dar Dumnezeu ştie când. În alţi ani am primit, dar anul acesta nimic, de câte ori am fost mi-au spus că nu sunt, am achitat până la ultima copeică.''Contactat telefonic, şeful adjunct al Întreprinderii locativ comunală şi amenajare, Ghenadie Dubiţa susţine că persoanele care beneficiază de compesanţii la căldură le vor primii în facturile din luna februarie care vor veni în luna martie.''Consiliul Municipal Chişinău au aprobat regulamentul nou abia la 26 decembrie cu modalitatea schimbată, fără multe hârtii, fără deplasari la diferite organizaţii. Prima parte din cetăţeni vor primi compensaţii în facturile din luna ianuarie cu recalculul pentru toate lunile de iarnă, restul vor primi în luna următoare.'', a declarat Ghenadie Dubiţa, şef adj, Întreprinderea locativ comunală şi amenajare.Potrivit lui Ghenadie Dubiţa, de facilități la plata facturii pentru agentul termic vor beneficia aproape 30 de mii de familii din Municipiul Chișinău, al căror venit mediu nu depășește suma de 3000 de lei lunar.