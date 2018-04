Mii de fani Star Wars au scris o petiție și cer ca Meryl Streep să joace rolul prințesei Leia

In petitie, initiata dupa ce au aparut zvonuri potrivit carora Meryl Streep ar putea juca acest rol in cel de-al noualea film al francizei, se arata ca actrita americana este "o candidata ideala" pentru aceasta partitura."Cu trei premii Oscar castigate si 20 de nominalizari (probabil 21, pana anul viitor), calitatile ei actoricesti au fost de mult timp recunoscute", se arata in petitie."Ca prietena apropiata a lui Carrie Fisher, Meryl Streep ar putea simti o mare presiune sa o interpreteze pe Leia. Totusi, credem ca ea este cea mai buna speranta pentru noi in ceea ce priveste mostenirea lui Carrie Fisher din cel de-al noualea episod", potrivit petitiei.Fanii se mai refera la rolul lui Meryl Streep din filmul "Postcards From The Edge" (1990), care a fost scris de Carrie Fisher. Personajul Suzanne Vale ar fi unul autobiografic, ceea ce inseamna ca Meryl Streep a portretizat-o pe Carrie Fisher. In afara de faptul ca a fost nominalizata la premiile Oscar pentru acest rol, Streep a devenit si o buna prietena a lui Fisher, scrie z iare.com Petitia, care a strans peste 8.500 de semnaturi, se incheie cu fraza "Forta fie cu Carrie Fisher, Meryl Streep si printesa Leia".Printesa Leia se va afla in centrul actiunii celui de-al noualea episod al francizei, care este programat pentru lansare in decembrie 2019. Scenariul a fost rescris dupa moartea actritei, iar producatorii au spus ca nu vor recrea digital personajul in filmele urmatoare.Pentru cel de-al optulea film al francizei, "Star Wars: Ultimii Jedi/ Star Wars: The Last Jedi", lansat in decembrie 2017, Carrie Fisher filmase deja toate scenele in care urma sa apara inainte de moartea sa brusca, din decembrie 2016, la varsta de 60 de ani, in urma unui atac de cord.Franciza "Razboiul stelelor" a devenit un veritabil fenomen cultural, iar personaje precum Luke Skywalker, printesa Leia si Darth Vader si fraze precum "May the force be with you" ("Forta fie cu tine") au intrat in cultura populara mondiala.Franciza "Star Wars", creata de George Lucas, a generat incasari de peste 4,4 miliarde de dolari in box office-ul mondial, dupa lansarea pe marile ecrane a primului film din serie, in anul 1977.George Lucas a vandut compania Lucasfilm in 2012, pentru 4,05 miliarde de dolari, studiourilor Disney.