Mii de armeni părăsesc Nagorno-Karabah. Unii își ard casele înainte de pleca

Armenii pleacă din Nagorno-Karabah. După ce, oficial, conflictul armat s-a încheiat, mii de oameni au început să părăsească regiunea. Localnicii iau cu ei tot ce pot,

de la mobilier la animale de companie şi chiar ferestrele de la case. Unii sunt atât de disperaţi, încât își incendiază locuinţele.



Conform înțelegerii convenite în urmă cu câteva zile între Armenia, Azerbaidjan şi Rusia, autorităţile de la Baku vor rămâne în posesia teritoriului din Nagorno-Karabah cucerit în timpul conflictului. Totodată, Armenia a acceptat să-şi retragă forţele armate din alte teritorii adiacente în următoarele săptămâni.



"Dacă acest război ar fi continuat, muream toţi. Azerbaidjanul are mai mulţi bani, mai mult armament şi echipament militar."



În timp ce forţele de ordine se bucură că, în sfârşit, luptele au fost oprite, etnicii armeni susţin că nu vor să mai trăiască în localităţile care au trecut sub controlul Azerbaidjanului.

"Simt atâta durere, nici nu vă puteţi imagina. Nu ştiu încotro să o apuc. Am şapte copii şi am rămas fără adăpost."



"Am ridicat această casă de la zero, iar acum nu o pot lăsa nimănui. Am luat tot ce am putut, iar acum dau foc la ce a mai rămas. Dacă copiii mei nu pot trăi în casa asta, nu voi admite să o facă altcineva."



De cealaltă parte, azerii care au fost nevoiți anterior să-și părăsească locuințele, acum se pot întoarce acasă. Un soldat a revenit în Shusha după 28 de ani de când nu și-a mai văzut locurile în care a copilărit. Acesta a descoperit însă, cu tristețe, că locuința în care a trăit a fost distrusă.



Azerbaidjanul şi Armenia au semnat cu medierea Rusiei un acord pentru a pune capăt ostilităților în conflictul din Karabah după şase săptămâni de lupte. Premierul armean Nikol Pașinian a declarat că armistiţiul respectiv nu înseamnă o înfrângere pentru Erevan. Cu toate acestea, în capitala Armeniei au izbucnit proteste în urma semnării înțelegerii, iar manifestanții cer demisia prim-ministrului și anularea acordului.