Mii de angajaţi Google au lăsat lucrul şi au ieşit în stradă în semn de protest

FOTO: ANGAJAŢII GOOGLE

Angajaţii Google din Statele Unite, Europa şi Asia au oprit lucrul şi au ieşit din birouri, pentru a protesta faţă de politica firmei de a muşamaliza cazurile de hărţuire sexuală şi de discriminare. Manifestaţiile au loc după ce un cotidian american a publicat o amplă investigaţie legată de lipsa de transparenţă în cazurile de abuz. Unul dintre cei acuzaţi este Andy Rubkin, creatorul sistemului de operare Android. El a acceptat să demisioneze iar compania i-a oferit compensaţii de 90 de milioane de dolari.



"Ceea ce mă deranjează cel mai mult nu sunt cazurile de abuzuri sexuale. Ştiu că ele există. Sunt însă foarte nemulţumită că un şef încă mai lucrează în companie după ce a hărţuit-o pe o tânără la un interviu de angajare", a spus Vicki Tardif Holland, angajat Google.



Concomitent cu protestul din statul american Massachusetts, o manifestaţie similară a avut loc şi în California. Oamenii cer ca toţi cei care au comis abuzuri sexuale să fie traşi la răspundere.



"De ce particip la acest eveniment? Pentru ca am prieteni, membri ai familiei care de-a lungul timpului au fost hărţuiţi sexual. Personal nu am fost victima unui abuz, dar am văzut cât de afectaţi emoţional au fost prietenii mei. Astfel de cazuri se întâmplă peste tot, nu doar la Google", a spus J.J. Wanda, angajat Google.



Solidari cu victimele abuzurilor sexuale au fost şi angajaţii Google din Dublin, Zurich, Londra, Berlin, Tokyo şi Singapore.



"Am decis să coordonez aceste protest din Dublin, organizat în faţa sediului Google. Participăm la această manifestaţie în semn de solidaritate cu acele persoane care au fost abuzate sexual sau care au fost victimele unui comportament neadecvat la locul de muncă", a spus o femeie.



Directorul executiv al Google, Sundar Pichai, a declarat că susţine demersul angajaţilor şi că politica firmei în cazurile de hărţuire şi discriminare va fi schimbată.