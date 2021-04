Mii de angajaţi ai Căilor Ferate din Moldova, la limita sărăciei pentru că nu şi-au mai primit salariile de cinci luni

Mii de angajaţi ai Căilor Ferate din Moldova au ajuns la limita sărăciei pentru că nu şi-au mai primit salariile de cinci luni. Conducerea întreprinderii recunoaşte că nu are bani pentru achitarea restanţelor, întrucât CFM este în prag de faliment.Feroviarii din Basarabeasca, unul dintre principalele noduri feroviare din sudul ţării, pentru care Calea Ferată este singura sursă de existență, au ajuns în pragul disperării. În oraşul cu o populaţie de aproximativ 8000 de oameni, fiecare al 16-lea locuitor lucrează la CFM. Fără fabrici, uzine şi supermarketuri, cu străzi pustii şi zeci de case părăsite. Aşa arată acum localitatea lor."Suntem plini de datorii. Nu vedem lumina din capătul tunelului.""Nu avem o altă soluţie. Nimeni nicăieri nu ne va lua pentru că suntem în vârstă. Aşa şi trăim. Supravieţuim.""Suntem plini de datorii. Avem credite. Energia electrică ne deconectează, gazele naturale la fel.""E tragedie mare. Eu lucrez aici din 1972, dar niciodată nu a fost aşa dezordine."Alexandru Crasicov lucrează de 37 de ani la depoul pentru reparaţia vagoanelor şi i-au mai rămas doar câteva luni până la pensionare. Lunar primeşte un salariu mizer care îi ajunge doar pentru mâncare şi să achite o parte din facturi. De patru luni, însă, a rămas şi fără această sursă de existenţă."Bani nu ne dau, dar ne obligă să lucrăm. Încearcă să nu lucrezi. Imediat te concediază. Nu-i destul că avem un salariu mizer, dar nici pe acela nu ni-l dau.", a declarat acesta.Şi soţia lui Alexandru Crasicov a muncit o viaţă la Calea Ferată."Ca să achităm factura pentru gazele naturale am împrumutat bani de la oameni. A doua lună, nu-i putem întoarce.""Priviţi, frigideul e gol."Cu lacrimi în ochi, soţii ne-au spus că în ultimele săptămâni abia de le ajung bani de pâine. Vânzătorii magazinelor din localitate cunosc despre situaţia feroviarilor şi le oferă produse pe datorie."Le intrăm unora în situaţie. Ştim prin ce trec."Alte puncte comerciale, însă, din cauza unui număr mare de datornici,sunt nevoiţi să le refuze."Cum poţi să le dai oamenilor dacă nu au salarii? Cum putem oferi în datorie, dacă e nevoie să cumpărăm marfă? Oamenii îndură foame."În prezent, în cadrul nodului feroviar Basarabeasca activează 1500 de persoane. În ultimele patru luni, din cauza restanţelor salariale, în jur de 100 de angajaţi s-au concediat, iar numărul celor care doresc să le urmeze exemplul, este în creştere. Am mers la sediul central al CFM ca să cerem o explicaţie de la conducerea întreprinderii, însă nu am găsit pe nimeni la serviciu."- Ne puteţi permite să intrăm să ne convingem şi noi în asta?- Nu avem dreptul.- Este instituţie publică.- Eu înţeleg că este instituţie publică, dar nu avem dreptul."Nici şeful interimar al instituției, Adrian Onceanu, nu ne mai răspunde la telefon după ce l-am abordat insistent sa-l abordăm, mi-a blocat numărul de telefon. Iată și dovada."O bună parte dintre feroviarii din ţară nu şi-au ridicat lefurile din luna noiembrie, iar restanţele salariale se ridică la 145 de milioane de lei. Angajaţii CFM au ieşit de mai multe ori în stradă, în semn de protest, însă problema aşa şi nu a fost soluţionată. La Calea Ferată lurează 6800 de oameni, iar în prezent, întreprinderea este cea mai mare din ţară."Avem doar speranţe. Am rămas doar cu speranţa. Doar speranţa."