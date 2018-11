Mii de americani au înfruntat frigul pentru a urmări parada de Ziua Recunoştinţei

foto: poză simbol

Americanii au înfruntat frigul la Parada de Ziua Recunoştinţei. Deşi termometrele au indicat minus şase grade la New York, străzile s-au umplut de oameni, ieşiţi să admire defilările şi figurinele gigante.



Unii au parcurs mii de kilometri pentru a participa la parada colorată.



"E frig, dar este minunat. Este prima dată când venim aici şi este uimitor. E rece, dar e spectaculos."



"Mi-a plăcut tot ce am văzut aici şi am rămas pentru că m-am îmbrăcat gros. Am mai multe rânduri de haine, cizme de iarnă, aşa că nu mă tem de frig."



Preşedintele Donald Trump, care este împreună cu familia la reşedinţa din Florida, l-a sunat pe şeful trupelor americane din Afganistan pentru a afla cum decurg treburile şi a apreciat eforturile pe care le depune.



"Veţi câştiga, toţi vom câştiga. Domnule general, apreciez enorm reputaţia dumneavoastră, care este una incredibilă. Vă mulţumesc mult pentru tot ceea ce aţi făcut acolo şi vă aştept în Statele Unite", a spus preşedintele SUA, Donald Trump.



Nici în zi de mare sărbătoare pentru poporul american, liderul de la Casa Albă nu s-a abţinut de la declaraţii scandaloase. Trump a anunţat că va închide graniţa cu Mexic pe o perioadă nedeterminată din cauza caravanelor de imigranţi. Ziua Recunoştinţei se sărbătoreşte încă din 1623, în a patra joie a lunii noiembrie. Această zi este dedicată reuniunilor de familie, iar de pe masa festivă nu lipseşte curcanul umplut şi plăcinta cu dovleac.