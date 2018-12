Mihail Gofman, noi dezvăluiri incendiare: Platon a plătit milioane de euro Fundației "Open Dialog", pentru campanii de lobby împotriva Moldovei în Occident

Dezvăluirile au fost făcute de fostul șef adjunct al Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman, într-un nou interviu pentru portalul de investigații zeppelin.md "Cum poate să îți reprezinte interesele, drepturile omului în Republica Moldova dacă ea nu a a fost niciodată în Republica Moldova. Și de ce anume Republica Moldova și de ce anume atunci [2016 - n.r.]?", a spus Mihail Gofman, fost ofiţer CNA."Trebuie să înțeleagă riscurile care vin, factorii riscurilor care vin din afara țării. Spre exemplu, punctul "E" - este gata țara să intre în UE sau acordul asiatic? FMI trebuia să examineze întrebarea înainte ca Moldova să se dezică", a spus Mihail Gofman, fost ofiţer CNA."Pregătirea unui document pentru ONU (bugetul, 3 luni de activitate, proiecte, chestii, scrisori, etc.), lobbarea și partea juridică costă, de exemplu, aproape 500 000 de dolari. Noi vorbim de R. Moldova la momentul de față.Către plată:- 200 000 de dolari către data de 19 iulie sau mai devreme;- 195 000 de dolari către 19 august;- 95 000 de dolari către 9 septembrie.- un bonus va fi obținut după obținerea succesului;- biletele pentru deplasări - garantăm pentru deplasare 300 dolari pentru o noapte, pentru 7-10 zile pe lună", a declarat Mihail Gofman, fost ofiţer CNA."Eu cred că a venit și timpul să mai punem puțin la punct cine este adevărata presă, cine este presa galbenă, cine-i plătește din spate. Acesta este un grup criminal organizat, care într-un fel sau altul a fost dezmembrat, nu până la capăt, ce-i drept, mai durează, dar le transmit celor care stau în spate, acelor care se ascund după fustele acestor doamne, - că nu au nici o șansă", a menţionat Mihail Gofman, fost ofiţer CNA."Eu foarte bine știu cu cine am de a face. Eu nu cedez! Tăietul furtunului uleiului de frână de la mașina soției mele, deșurubarea roților din față... cu toate că ei se află în izolatoare, detențiile respective, - nu o să aibă nicio șansă!", a spus Mihail Gofman, fost ofiţer CNA."Numai cât fac panourile stabilite într-o bună dimineață pe viaduct cu mesaje denigratoare față de Vera Macinscaia, Nicolae Clima, judecători de la CSJ. Din câte cunosc eu, au refuzat să execute anumite indicații de-a lui Platon în acea perioadă. Au fost diferite tentative de asasinări. Precum că mașina dlui Nicolae Clima a lovit pe cineva și a fugit de la locul accidentului", a declarat Mihail Gofman, fost ofiţer CNA."Vorbim real, în 2016 real, Vladimir Plahotniuc a preluat puterea, în ianuarie 2016. Ulterior s-au întâmplat mai multe aspecte, Platon, Filat și celelalte echipe dezmembrate, dar principalii sunt aceștia doi, au încercat să își negocieze libertatea. Eu consider că până la urmă nu fără susținerea americanilor, Occidentului, i-au prins pe toți în ocolul său și au primit pedeapsa care li se cuvine, urmează și alții. Să vorbim real, Vlad Plahotniuc nu avut nici un rol în jaful secolului", a spus Mihail Gofman, fost ofiţer CNA.