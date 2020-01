Mihail Druță refuză să participe la alegerile parlamentare noi din Hîncești, din partea PPDA. Pe pagina sa de Facebook, Druţă a scris că acest pas ar fi unul necugetat cu urmări electorale dezastruoase, atât la Hîncești, în primăvară, cât și în întreaga republică, spre sfârșitul anului.

"În legătură cu începerea campaniei electorale în cadrul alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020, în circumscripția electorală uninominală nr. 38, Hîncești, vreau să comunic următoarele:

Pe data de 15 ianuarie curent, conducerea Partidului Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) mi-a propus repetat să candidez la funcția de deputat în circumscripția uninominală nr. 38, Hîncești. În sprijinul propunerii făcute a fost menționată necesitatea consolidării forțelor patriotice și proeuropene, calitatea mea de cetățean fără de partid și reprezentant al diasporei moldovenești, implicarea mea în desfășurarea unor scrutine electorale importante, precum și alte argumente la caz. Obiecția mea că nu sunt originar, nu am domiciliul și nu activez în raza circumscripției electorale nu a fost considerată un impediment serios.

Acceptând propunerea PPDA, am dat un acord prealabil și condiționat, prin care am declarat că voi participa la alegeri doar în calitate de candidat comun al PPDA și PAS, dar și a cel puțin două formațiuni politice unioniste. Este evident că acordul meu impunea inițierea neîntârziată a consultărilor corespunzătoare cu formațiunile politice vizate. Din păcate, numele meu a fost rostit în spațiul public în calitate de posibil candidat electoral comun până la încheierea unei înțelegeri între partidele pro-europene și cele unioniste.

Pe data de 18 ianuarie, a avut loc ședința Consiliului Politic Național al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care a decis să susțină candidatura doamnei Olesea Stamate la funcția de deputat în circumscripția electorală uninominală nr.38, Hîncești, iar în cadrul briefingului ce a urmat imediat decizia menționată a fost adusă în mod oficial la cunoștința opiniei publice, făcându-se apel către partenerii din PPDA, dar și alte partide pro-europene să ofere sprijinul pentru această candidatură.

În zilele următoare, reprezentanții PPDA și PAS, precum și anumiți exponenți ai opiniei publice au făcut o serie de declarații și remarci privind posibilii candidați electorali pentru alegerile de la Hîncești. În particular, vicepreședintele PPDA, Alexandr Slusari, a lămurit că partidul său a propus „un candidat care să fie agreat nu doar de Platformă și PAS, dar și de celelalte partide de dreapta”. Pe de altă parte, vicepreședintele PAS, Mihai Popșoi, a respins propunerea PPDA, amintind că subsemnatul nu a acceptat oferta PAS de a candida la funcția de deputat în cadrul alegerilor precedente din circumscripția nr. 50, Europa de Vest. Între timp, au fost înaintați sau intenționează să se angajeze în cursa electorală și unii candidați electorali din partea formațiunilor politice unioniste.

În asemenea condiții, eu am tras concluzia că participarea mea în calitate de candidat la funcția de deputat în circumscripția nr. 38, Hîncești, a devenit contraproductivă și inadmisibilă. În acest context, am adresat președintelui Andrei Năstase un mesaj, în care am declarat univoc că „nu pot și nu voi candida doar din partea Platformei. Ar fi un pas necugetat cu urmări electorale dezastruoase, atât la Hîncești, în primăvară, cât și în întreaga republică, spre sfârșitul anului”. Liderul PPDA m-a asigurat că împărtășește această abordare, subliniind că „Platforma DA a militat, luptat și muncit în permanență pentru unitate în interes național, nu în interesul unui partid sau personaj politic”. De asemenea, am apelat și la conducerea PAS să se întâlnească cu partenerii de la PPDA în vederea înțelegerii asupra unui candidat comun. Am primit asigurări că PAS este deschis pentru consultări. Potrivit informațiilor de care dispun, consultările în cauză au avut loc cu mare întârziere și nu au dat rezultatul scontat.

Este indiscutabil că lipsa de comunicare și înțelegere din tabăra forțelor pro-europene și unioniste are un impact nociv asupra stării de spirit a electoratului, inclusiv a concetățenilor din Diasporă. Situația creată poate avea consecințe negative asupra rezultatelor alegerilor de la Hîncești din 15 martie, dar și a celor prezidențiale de la sfârșitul anului.

În temeiul celor menționate și ținând cont de specificul alegerilor în circumscripția electorală uninominală cu un singur tur de votare, fac următoarea DECLARAȚIE

1. În cadrul actualei campanii electorale, subsemnatul nu a avut și nu are statutul de candidat electoral al PPDA și nu intenționează să candideze exclusiv din partea acestui partid sau a oricărei alte formațiuni politice. Nu doresc și nu voi participa în niciun mod la fărâmițarea electoratului și demoralizarea alegătorilor cu viziuni naționale și pro-europene;

2. Apreciez pozitiv efortul PPDA de a uni forțele democratice într-un singur torent electoral și sunt convins că această formațiune născută din energia maselor populare va rămâne fidelă acestui obiectiv important și pe durata campaniei electorale;

3. Am luat act de decizia PAS privind înaintarea propriului candidat electoral în conformitate cu cerințele statutare de partid și prevederile la caz ale Codului Electoral și respect alegerea făcută;

4. Fac apel către liderii Blocului electoral Unirea, Partidului Unității Naționale și Partidului Liberal Democrat să analizeze onest și temeinic situația din circumscripția electorală uninominală nr. 38, Hîncești, inclusiv rezultatele alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 și ale celor locale din 20 octombrie 2019, în vederea identificării și susținerii unui candidat comun cu șanse electorale reale, nu imaginare;

5. Îndemn prietenii mei și toți concetățenii să dea dovadă de înțelegere față de poziția mea privind alegerile de la Hîncești și să manifeste respect față de PPDA, PAS, precum și formațiunile politice unioniste, care-și aduc aportul lor prețios la combaterea corupției și a altor fenomene negative din societate și promovarea valorilor naționale și democratice;

6. Consider că unirea tuturor forțelor patriotice și pro-europene într-un torent electoral puternic este vitală în acest an electoral. Alegerile de la Hîncești de la începutul primăverii vor constitui o luptă de avangardă a alegerilor prezidențiale de la sfârșitul anului. Dezbinarea înseamnă înfrângerea fiecăruia, căci va favoriza rămânerea la putere a regimul socialist antinațional și anti-european al președintelui Igor Dodon.

Unirea va aduce victoria comună și va contribui la promovarea vectorului european și realizarea idealurilor și năzuințelor naționale", a scris pe pagina sa de facebook, Mihail Druţă.