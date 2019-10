Activistul civic, Mihail Bagas, şi-a început campania electorală pentru funcția de consilier municipal al Capitalei într-un mod inedit. Acesta, împreună cu echipa sa, a strâns gunoiul din două parcuri din Chişinău.



"Majoritatea activiştilor şi candidaţi la funcţia de primar şi în consiliul municipal şi-au început campania la cravată, închiriind localuri scumpe făcând declaraţii despre cum vor construi viitorul. Eu, ca întotdeauna am ales altă cale. Eu astăzi împreună cu echipa mea am decis să curăţăm lacul de la Porţile Oraşului şi parcul "Satul Moldovenesc", pe care-l curăţăm a treia oară în acest an", a declarat Mihail Bagas, candidat la funcţia de conslier municipal.



Candidatul a vorbit şi despre programul său electoral, care prevede elaborarea unui plan de acțiuni pentru lichidarea ambroziei, introducerea tichetelor electronice în troleibuze şi autobuze, transport public gratuit pentru elevi și pensionari, dar şi strategii privind curățarea albiei râului Bâc sau reparația străzilor. Alegerile generale locale vor avea loc în data de 20 octombrie.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, urmează a fi aleși aproape 900 de primari și circa 11.600 de consilieri locali, municipali şi raionali.