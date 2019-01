Mihai Sîrbu este gata de luptă. Este hotărât să-l bată pe adversar

publika

Are o teribilă foame de victorie şi vrea să-și spulbere adversarul.



Luptătorul moldovean de arte marţiale mixte Mihai Sîrbu este hotărât să-l bată pe Ioan Vrânceanu din România la turneul "Eagles Fighting Championship", ce va avea loc la Chişinău pe 16 februarie.



Cei doi se vor confrunta în cadrul categoriei de greutate de până la 62 de kilograme.



Sîrbu vine după o perioadă nefastă, în timpul căreia a suferit două înfrângeri la rând și a pierdut și centura de campion în categoria sa de greutate.



"Pe 16 februarie trebuie să obţin victoria. Anul 2018 nu a fost unul bun pentru mine. Am încredere în mine, am făcut greşeli. Sunt luptător şi voi merge înainte. Voi lucra asupra greşelilor şi totul va fi bine.", a declarat Mihai Sîrbu, luptător MMA.



"Toţi îl aşteaptă pe Mihai, toţi îl vor din nou pe Mihai campion. Va fi o etapă pentru Mihai spre a cuceri centura în categoria de până la 62 de kilograme.", a spus Dorin Damir, luptător MMA.



Turneul organizat de Asociaţia FEA se va desfăşura la Sala Polivalentă din Chișinău.